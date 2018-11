Edingen-Neckarhausen. (joho) Der Frage, ob in Edingen-Neckarhausen bereits alle Maßnahmen in Sachen Energiewende ausgereizt sind, ging jüngst eine Veranstaltung der Grünen, UBL-FDP/FWV und des Arbeitskreises Bauen, Wohnen und Natur der Lokalen Agenda 21 zum Thema "Energiekonzeption für Edingen-Neckarhausen" im Bürgersaal nach.

Grünen-Ortsvereinsvorsitzender Walter Heilmann informierte kurz über die Agenda 21 und die lokale Entwicklung in Sachen Fotovoltaik, gerade auch wegen der jüngst eingeweihten 4000 Quadratmeter großen Anlage auf dem Dach der Lipowa. Allerdings sei der anfängliche Schwung in Sachen Energieeinsparung etwas aus dem Tritt geraten. Deshalb erhoffe man sich von den Referenten neue Anregungen.

Zunächst berichtete Daniel Bannasch vom Mannheimer Energie-Institut MPS, eine Einrichtung des regionalen Netzwerks MetropolSolar Rhein-Neckar, das sich für die vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien einsetzt und Beratungen anbietet. Es gebe ein enormes Potenzial an erneuerbaren Energien, die heute zwölf Prozent des gesamten Bedarfs abdeckten und für 400 000 Arbeitsplätze sorgten. Sein Credo: "Wir haben das Potenzial und die Technik, dieses auch zu nutzen. Aber die Akteure werden vernachlässigt." Lokal müssten deshalb die Bemühungen verstärkt werden. Zudem es gebe zahlreiche Förderprogramme. "Es muss sich nur jemand darum kümmern", so Bannach. Das Ziel erreichen will er über die Schritte Energie-/CO2-Bilanz, Potenzialanalyse, Akteursbeteiligung, Maßnahmenkatalog, Controlling-Konzept und Öffentlichkeitsarbeit. Dazu sollten zunächst alle Ideen gesammelt und nur die besten ausgewählt werden. "Bloß nicht alle auf eine Sache stürzen, das wäre fatal", so der Experte.

Eine "erstaunliche und optimistisch stimmende Vielfalt" stellte BUND-Ortsvorsitzender Stephan Kraus-Vierling mit Blick in die Runde fest, an der mit Grünen und UBL zwei Ratsfraktionen, einige Gemeinderäte und Landwirte und Hans Stahl als fachkundiger Bürger teilnahmen. "Es ist bedauerlich, dass Vertreter der Verwaltung ebenso fehlen wie die CDU mit der größten Fraktion", befand Gerd Brecht.

KliBA-Vertreter Dr. Klaus Keßler stellte zunächst die Arbeit der Agentur vor, bevor er auf Energieeffizienz und Gebäudesanierung einging. Es gelte, sich bis zum Jahr 2050 von der fossilen Energie zu verabschieden und 80 Prozent CO2 einzusparen. Dabei sei die Gebäudesanierung entscheidend: "Hier spielt die Musik, und hier gibt es auch die größten Probleme". Damit, nur gerade das Notwendige zu erneuern, sei es nicht getan, so Keßler. "Wir müssen die Sanierungsrate erhöhen und die Intensität steigern".

Dazu sei es notwendig, etwa bei der Heizungserneuerung nicht nur dem Mindeststandard zu genügen, sondern die modernste Technik einzubauen - das spare auch Geld. Auch eine quartierweise Wärmeversorgung müsse ins Auge gefasst werden. Die gemeinsame Nutzung einer Heizanlage werde bis 2050 von heute rund 13 Prozent auf 60 Prozent steigen. Und man müsse die Bürger besser erreichen, so Keßler, der von der "Energiekarawane" berichtete, die die Bürger direkt in den eigenen vier Wänden berät.

Kraus-Vierling fand, dass das komplexe Thema bedenklich stimme. Bannasch nahm den Befürchtungen die Schärfe und erläuterte, dass seiner Erfahrung nach kleine, monothematisch ausgerichtete Gruppen oft erfolgreich arbeiteten. Mit dem Beschluss, Thema auf die Tagesordnung der Sitzung des Agenda-Ausschusses zu setzen, schloss die Versammlung.