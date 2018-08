Weinheim. (stek) Das Lob hätte größer kaum ausfallen können: "Beispielhaft", "vorbildlich" und "auf dem richtigen Weg", so lauteten die Äußerungen des baden-württembergischen Umweltministers Franz Untersteller (Grüne), beim Weinheimer Energie-Rundgang zu den Themen Geothermie, Fotovoltaik, Wind und Energieeffizienz.

Nach dem obligatorischen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt erläuterte Erster Bürgermeister Torsten Fetzner die Schritte Weinheims in eine regenerative Zukunft. Am Ende, da wird Fetzner sehr deutlich, "steht die nachhaltige Energieautarkie" also die völlige Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern. Schon mit der jüngsten Ausschreibung des Strombezugs setzte die Stadt ein Zeichen. Denn in Zukunft wird Weinheim nur noch Ökostrom beziehen.

Außerdem werde Fotovoltaik weiter ausgebaut, ein Geothermiekraftwerk soll bis 2015 verwirklicht werden, und auch in Sachen Energieeffizienz gelangen teils große Schritte. Von Letzterem konnte sich Untersteller in Begleitung von Fetzner und Uli Sckerl, Landtagsabgeordneter der Grünen, ein eigenes Bild machen. Die Kläranlage des Abwasserverbandes gilt als enorm effizient.

Im Vergleich zu anderen Großkläranlagen in Baden-Württemberg spart die Weinheimer Anlage rund 40 Prozent Strom. Für das Abwasser eines Einwohners, rund 45 Kubikmeter Wasser, benötigt das Klärwerk 21 Kilowattstunden (kWh). Im Landesschnitt sind es etwas über 34 kWh.

Über das ganze Jahr gerechnet braucht das Klärwerk 3,8 Millionen kWh elektrischen Strom. Dank des neuen 600 kW starken Blockheizkraftwerks und vieler kleiner Maßnahmen konnte die Effizienz soweit gesteigert werden, dass das Klärwerk mehr Energie produziert als verbraucht. Im Schnitt, so Klärwerksgeschäftsführer Hubert Ensinger, "decken wir unseren Strombedarf zu 130 Prozent".

Weiter ging es zum "Miramar" und damit zur Geothermie. Die Anlage für das Freizeitbad ist für die Stadt ein Glücksfall. Geschäftsführer Marcus Steinhardt rechnete dem Umweltminister vor, dass die Stadt mit dem relativ kleinen Geothermiekraftwerk rund die Hälfte der Energiekosten des Freizeitbads einspare. Immerhin 300 000 Euro im Jahr. Und es laufe völlig problemlos. Möglichweise ein Grund dafür, dass die Geothermie in Weinheim positiv besetzt ist und ein weiteres, deutlich größeres, Geothermiekraftwerk verwirklicht werden soll. Bisher stehen jedenfalls sowohl die Stadtspitze, als auch die Bevölkerung hinter dem Projekt.

Ein Umstand, der in der Metropolregion Rhein-Neckar derzeit selten anzutreffen ist. In Weinheim dagegen sei, so Fetzner, die frühe und aktive Einbeziehung der Bürger über den "Runden Tisch Energie" für die große Anerkennung der Geothermie verantwortlich.

Auch für den Minister aus der Landeshauptstadt ist die Beteiligung der Bürger der Schlüssel, nicht nur zur Geothermie, sondern zur Energiewende: "Die Energiewende gelingt nur mit den Menschen. Wir müssen viel erklären und auch Genossenschaften mit Gewinnbeteiligung gründen." Abschließend betonte er noch einmal, dass Weinheim alle Aspekte der Energiewende anpacke - und damit auch ein "Vorbild für andere Städte" im Land sei.