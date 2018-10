Bärbel Probst, Rolf Pflästerer und Bürgermeister Manuel Just zeigen das Quartier in Großsachsen, um das es geht. Foto: Dorn

Von Nicoline Pilz

Hirschberg. Vom 14. Oktober bis 14. November macht die Energiekarawane, ein Pilotprojekt der Metropolregion, Station in Hirschberg, um interessierte Hauseigentümer kostenlos über Gebäudesanierung und Fördermöglichkeiten zu beraten. Es ist das erste Mal, dass die vor vier Jahren in Viernheim gestartete Karawane in Hirschberg hält: Hintergrund ist ein Gemeinderatsbeschluss vom April, eine größere Klimaschutzinitiative zu ergreifen, erklärte Bürgermeister Manuel Just.

Unter anderem wird ein Quartierskonzept für Leutershausen aufgelegt sowie ein Klimaschutzkonzept mit verschiedenen Maßnahmen. Um ein "ausgewogeneres" Verhältnis zu schaffen, "sollte man auch in Großsachsen etwas anbieten können", sagte Just weiter.

Aus diesem Grund zieht die Energiekarawane auch nach Großsachsen, um dort gezielt in sechs ausgesuchten Gebieten 442 in Frage kommende Wohneigentümer in Sachen Energieeffizienz ihrer Häuser zu beraten. Freiwillig, kostenlos und gänzlich unverbindlich.

Es handelt dabei um Gebäude, die vor 1977 gebaut worden sind. "Vor 1977 deshalb, weil damals am 1. November die erste Wärmeschutzverordnung in Kraft trat", erklärte der Bürgermeister.

Die Energiewende sei eines der größten Themen unserer Zeit, wobei hierzulande zwei Stoßrichtungen verfolgt würden: "Wie können wir uns energieeffizient aufstellen und den Ausstoß von CO2 verringern, wobei ein Stichwort hier die Dämmung von Häusern ist, und wie setzen wir auf regenerative Energien", führte Just weiter aus. Die Energiekarawane unterstütze den ersten Part. Das Besondere an der Initiative zur Energieeffizienz ist, dass sie kostenlos ins Haus kommt: Im Aktionszeitraum von vier bis sechs Wochen ziehen die sechs Energieberater in den ihnen zugeteilten Straßen von Haus zu Haus und bieten eine Energieberatung an, die maximal eine Stunde dauert.

Das sei ein geringer Einsatz im Vergleich zum erwarteten Nutzen, findet Just. Im Infoflyer der Energiekarawane wird am Beispiel eines frei stehenden Einfamilienhauses aus dem Jahr 1960 mit 150 Quadratmeter Wohnfläche vorgerechnet, wie nach der Komplettsanierung eine jährliche Einsparung von 2600 Euro möglich ist. In Großsachsen ist das ausgesuchte Quartier groß geworden; es wird begrenzt durch die Landstraße/B3 im Westen und die Breitgasse (im weiteren Verlauf Talstraße) im Süden. Östlichste Straße ist der Rebenweg, die nördlichste Begrenzung ist die Birkenstraße.

Zur Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 10. Oktober, um 19 Uhr in der Alten Turnhalle in Großsachsen wurden alle Hauseigentümer aus besagtem Quartier schriftlich eingeladen, wobei jeder Bürger der Kommune willkommen ist, sich zum Thema Energieeinsparung durch Gebäudesanierung zu informieren.

Dr. Klaus Kessler von der Klimaschutz- und Energieberatungsagentur Heidelberg und Dr. Lothar Meinzer, der Geschäftsführer der EnergieEffizienagentur Rhein-Neckar werden das Projekt und die Berater vorstellen; im Anschluss können Fragen gestellt und Termine vereinbart werden.

Die anteiligen Kosten der Kommune an der Energiekarawane in Höhe von 2000 Euro findet der Bürgermeister "überschaubar".

Im Hirschberger Rathaus bilden Bauamtsleiter Rolf Pflästerer und Bärbel Probst als Ansprechpartner die Schnittstelle zwischen Bürger und Energieberatern.