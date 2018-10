Weinheim. (web) Eigentlich wissen es alle: Das Essen kommt nicht aus dem Supermarkt, sondern muss von Landwirten in harter Arbeit produziert werden. Nach Ansicht von Dr. Arnulf Tröscher und seinen Mitstreitern von der Bürgerinitiative (BI) "Schützt die Breitwiesen" gerät dieser Sachverhalt aber zunehmend aus dem Blickwinkel. Deshalb haben die Aktiven, die vergangenen Herbst per Bürgerentscheid die Erschließung eines Gewerbegebiets am Autobahnkreuz verhinderten, sich jetzt zu einem Verein zusammengeschlossen.

"Landerlebnis Weinheim" nennt sich der neue Klub, Vorsitzender ist Dr. Tröscher, Agraringenieur und Ehemann der CDU-Gemeinderätin Susanne Tröscher. Seine Stellvertreter sind die Landwirte Iris Großhans und Gernot Rauch. Natürlich will der Verein Mitglieder gewinnen: Besonders Menschen, die keinen direkten Bezug zur Landwirtschaft haben. "Nur solange die Stadtbevölkerung von der Wichtigkeit verfügbarer landwirtschaftlicher Anbauflächen überzeugt ist, können diese für zukünftige Generationen erhalten bleiben", meint Dr. Tröscher. Man wolle dabei gar nicht zwischen "Bio" und konventionellem Anbau unterscheiden. Grundsätzlich hätten aber die meisten Weinheimer nach wie vor eine positive Einstellung gegenüber der Landwirtschaft.

Dieses gute Verhältnis will man unter anderem durch Vorträge vertiefen. Angedacht ist, einen Experten für Bodenkunde einzuladen. Ebenso soll über das Freihandelsabkommen informiert werden, das gerade zwischen EU und USA verhandelt wird. Außerdem sollen auf Ackerrandstreifen Wiesenblumen ausgesät werden, welche dann von der Bevölkerung gepflückt werden dürfen.

Auch ein "Grüner Pfad" mit Infotafeln ist geplant. Und am 22. Juni soll im Betreib der Familie Großhans wieder ein großes Fest stattfinden.

Info: www.landerlebnis-weinheim.de