Weinheim. (keke) Arbeit bedeutet mehr, als nur Geld zu verdienen. Sie schafft Identität und Dazugehörigkeit zur Gesellschaft. "Arbeit ist nicht das ganze Leben. Aber ohne gute Arbeit gibt es auch kein gutes Leben". Das wissen auch die Geistlichen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Weinheim. Und stellten beim gestrigen ökumenischen Schlosspark-Gottesdienst die Frage "Arbeit ist das halbe Leben?" in den Mittelpunkt.

In der vergangenen Woche habe vielen Menschen etwas gefehlt, hatte Pastor Christian Pestel von der Baptistengemeinde die "in außergewöhnlicher Zusammensetzung" erschienen Christen unterschiedlicher Kirchen begrüßt: "Die Zeit für die Begegnung mit Gott und die Ruhe, mit ihm zu reden." Der Schlossparkgottesdienst biete allen die Gelegenheit, nachzuholen, was man Gott schuldig geblieben war.

Die Gedanken und Gefühle einer vor zwei Jahren arbeitslos gewordenen Frau schilderte Angelika Woidich im Gespräch mit Pfarrer Johannes Bold. Trotz der auf die Kündigung folgenden nicht einfachen Situation habe sie nie den Glauben verloren, bekannte Woidich gegenüber dem Leiter der Seelsorgeeinheit. Von Anfang an habe sie Gott mit ins Boot genommen. In der Gewissheit, dass er die wahren Hintergründe kenne, warum sie in diese Lage geraten war. "Die Geborgenheit in Gott ist mir stets erhalten geblieben". Aus dem Blickwinkel eines Aussteigers, der aus einem gesicherten Arbeitsverhältnis heraus dem Leben eine "neue Richtung" geben wollte, berichtete Lorenz Freudenberg: "Die Arbeit muss zum Menschen passen und nicht umgekehrt". Den Wechsel zur "Ein-Mann-Firma" erlebe er in vielen Facetten nicht zuletzt als ein "großes Glück für die Familie". Auch wenn die kleine Tochter zunächst befürchtete, "nie mehr mit dem roten Auto der Freudenberg-Werksfeuerwehr mitfahren zu dürfen". Die Frage, was jeder unter seinem persönlichen Paradies verstehe, stellte Dekan Rainer Heimburger. Und kam zu dem Schluss, dass ein Leben ohne Mühsal doch "recht spannungslos" verlaufe. Die Vertreibung aus dem Paradies beinhalte deshalb einen wichtigen Schritt in eine größere Selbstständigkeit und die Chance zum Wachsen. Zur Lebensarbeit gehöre der "Kampf mit Dornen, Disteln und Steinen auf dem Acker des Lebens".

Arbeit sei immer auch Ernte. Verletze sich der Mensch dabei an den Dornen der Enttäuschung, so gehöre auch dies zum Leben, mahnte Heimburger, niemals die Arbeitslosen aus dem Auge zu verlieren.

Die veränderten Lebenswirklichkeiten und die Angst vieler Frauen, am Ende ihrer Lebensarbeitszeit nicht ausreichend versorgt zu sein, veranlasste Martina Schildhauer 2008 zur "Stiftungsinitiative Altersarmut von Frauen". 485 Euro beträgt derzeit die Durchschnittsrente von Frauen, so Schildhauer. Arm trotz Lebensleistung: "Eine in unserer Wohlstandsgesellschaft unwürdige Situation und ein Armutszeugnis unserer Gesellschaft."