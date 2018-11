Die beiden Hirschberger Evangelischen Kirchengemeinderäte wurden gestern in den jeweiligen Kirchen verpflichtet. Vor 14 Tagen wurden sie gewählt. Fotos: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Der dritte Advent brachte eine wichtige Änderung in den beiden Evangelischen Kirchengemeinden mit sich. Galt es doch den alten, nun ausscheidenden Kirchengemeinderat zu verabschieden und den neuen, vor 14 Tagen gewählten zu verpflichten.

"Wir haben heute ein Mitglied aus dem alten Kirchengemeinderat zu entpflichten", wies Pfarrerin Simone Britsch auf die neue Zusammensetzung des Großsachsener Evangelischen Kirchengemeinderats hin. Mit Wilhelm Gänshirt hatte der Bauausschussvorsitzende nicht mehr für den Kirchengemeinderat kandidiert. Das bedeutete aber nicht, dass er seinen Aufgaben bis zum letzten Tag nicht nachgekommen wäre. "Letzten Sonntag quietschte der linke Flügel der Kirchentür noch arg", erinnerte Britsch an ein recht unangenehmes Geräusch. Dank des Einsatzes von Gänshirt ist dieses nun beseitigt. Auch zukünftig will er noch die eine oder andere Tätigkeit in der Gemeinde übernehmen.

"Sie haben die Aufgabe, die Gemeinde mit mir zusammen geistig zu leiten", erinnerte Britsch den frisch gewählten Kirchengemeinderat, dem Ulrich Angelberger, Gabriele Barzyk, Manfred Eppel, Dr. Sabine Füllgraf-Horst, Silvia Mußotter, Bärbel Rudolph, Inge Winkler und Astrid Zimmermann angehören, an eine seiner Pflichten. Es gelte aber genauso sich für andere Menschen, etwa mit Behinderung, zu engagieren oder in der Gemeinde etwas zu verändern. Dabei solle man die Zielgruppen wie Kinder, Jugendliche, Senioren, Familien oder Singles nicht außer Acht lassen.

In der evangelischen Kirche Leutershausen verabschiedete während des Gottesdienstes Pfarrerin Dr. Tanja Schmidt mit Helga Klein und Rolf Schumacher gleich zwei längjährige Mitglieder des Kirchengemeinderats. Helga Klein, die seit 1989 diesem Gremium angehörte, hatte sich unter anderem im Kindergartenausschuss engagiert. "Mit deiner Sprachbegabung hast du dich auch beim Spiegelbild eingebracht", hob Schmidt die Arbeit von Helga Klein am Gemeindebrief hervor.

Mit Rolf Schumacher scheidet der langjährige stellvertretende Vorsitzende des Leutershausener Kirchengemeinderats aus, dem er seit 1995 angehörte. "Im Jahr 2008, der Zeit der Vakanz, hat Rolf Schumacher viele Verwaltungstätigkeiten im Pfarrhaus übernommen", erinnerte Schmidt an eine seiner vielen Tätigkeiten. "Heute ist die Zeit gekommen Abschied von euren Aufgaben und Pflichten zu nehmen. Damit gewinnt ihr wieder mehr Zeit für euch und eure Lieben", gab Schmidt den beiden ausscheidenden Kirchengemeinderatsmitgliedern mit auf den Weg. "Achtet das evangelische Bekenntnis und die Ordnung unserer Kirche", führte sie anschließend den neuen Kirchengemeinderat ein, dem Susanne Bletzer, Carsten Ewald, Jörgen Heise, Waltraud Large, Hans Schröder, Ulrich Schulz, Traudel Well und Sara Würz angehören, wobei sich die beiden neuen Mitglieder Jörgen Heise und Sara Würz beispielsweise im Kindergartenausschuss einbringen wollen.

"Es gibt viele Aufgaben in der Gemeinde außerhalb des Kirchengemeinderats", wandte sich Schmidt auch an Tanja Koch, die ebenfalls kandidiert, aber nicht genügend Stimmen erhalten hatte.