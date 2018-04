Von Axel Sturm

Ladenburg. Freunde der Lebensart "Westernstyle" kamen am Samstag beim Ranchfest der Ladenburger Pferdefreunde im Westen Ladenburgs voll auf ihre Kosten. Cowgirls und Cowboys aus der ganzen Region kamen auf die schmucke Reitanlage am Heddesheimer Weg, wo ein abwechslungsreiches Programm wartete.

Ein Muss ist der Auftritt der Luciana Country- und Westernband, die unter Linedancern eine feste Größe ist: "Nur wegen der Band kommen Westernfreunde aus einem Umkreis von 100 Kilometern nach Ladenburg", erklärte die Pressesprecherin des Vereins, Sarah Schreieder. Oft waren mehr als 50 Tanzfans auf dem "Parkett" vor der Vereinsscheune, in der die Band spielte und die Westernfans bestens unterhielt. Im Kreise Gleichgesinnter wurde gefachsimpelt, und die Besucher erfreuten sich an den typischen Westernvorführungen. Gelobt wurde auch die Küche. Neben dem klassischen Westernsteak stand auch ein scharfer Chili nach Vereinsrezept auf der Speisekarte. Julia Beetz und Martina Deigentasch zeigten mit ihren Vierbeinern was Westernreiter unter "Trail" verstehen. Das romantische Leben der Cowboys und die oft herangezogene Lagerfeueratmosphäre in der Prärie des Wilden Westens sind Verklärungen. Cowboys haben auch heute noch auf dem Rücken ihrer Pferde harte Arbeit zu leisten, und sie müssen vor allem eines mitbringen: reiterisches Können.

Dem Laien fällt zuerst auf, dass Westernreiter einhändig reiten. "Die Cowboys müssen in einer Hand das Lasso halten", erklärte Schreieeder. Beim Trail ist übrigens am besten zu erkennen, wie gut Reiter und Pferd harmonieren. So gehört beispielsweise eine Übung zum Standardprogramm, die im "richtigen Cowboyleben" elementar ist.

Der Reiter und sein Pferd müssen in der Lage sein, das Tor eines Viehgatters zu öffnen, ohne dass der Cowboy hierfür aus dem Sattel steigen muss. Sandra Burger erklärte fachfraulich die einzelnen Schritte der Trail-Vorführung, für die die beiden Reiterinnen jede Menge Applaus bekamen.

Für die Vereinsmitglieder ist die Organisation des Ranchfestes eine große Arbeitsleistung. Mittlerweile hat der Verein nur noch sieben aktive Reiter. "Wir hatten schon mal die doppelte Anzahl", macht die Entwicklung Schreieder Sorgen. Nachwuchsarbeit kann sich der kleine Verein nicht leisten. Um die 5000 Euro müssten für ein geeignetes Schulpferd investiert werden. Derzeit stehen viele Boxen auf der Anlage leer, weil die Besitzer das Lasso mittlerweile an den Nagel gehängt haben. Aktive Westernreiter müssen verantwortungsvolle Menschen sein, denn sie müssen sich jeden Tag mit ihrem Pferd beschäftigen.

"Die kontinuierliche Arbeit wollen heute viele Pferdefreunde nicht mehr leisten", bedauerte Schreieeder. Sie will die Treffen auf der Reitanlage hingegen nicht missen. "Die Kameradschaft im Verein ist einmalig. Jeder hilft jedem", sagte die Pferdeliebhaberin. Westernreiter seien eben ein ganz besonderes Völkchen. In den letzten Monaten haben die Aktiven viel Zeit gebraucht, um Reparaturen auf der Anlage zu erledigen.

Die Holzumzäunung des Reitplatzes wurde erneuert und der Bodenbelag des Trainingsplatzes ausgetauscht. "Es sind halt immer dieselben Leute, die hier mitarbeiten", bedauerte Schreieder. Aufregen tut sie sich darüber aber nicht mehr: "Nein, das habe ich mir längst abgewöhnt", erklärte die Pressesprecherin, die täglich auf der Anlage zu sehen ist.

Zu ihren Hobbys zählt mittlerweile auch das Tanzen. Schreieder hatte daher ihre Kontakte zur Lateinformation des TSC Rot-Weiß Viernheim spielen lassen. Die Damen und Herren, die normalerweise in Ballsälen auftreten, gaben auch auf dem Betonboden des Pferdehofes eine gute Figur ab. "Westernfreunde sind für vieles offen", freute sich Schreieder, dass die Cowgirls und Cowboys auch an Samba und Rumba ihren Spaß hatten. Aber eines sei sicher - auf dem Rücken ihrer Pferde fühlen sich die Westernfans immer noch am wohlsten.