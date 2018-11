Weinheim. (keke) Sieben Anzeigetafeln an den neuen Bushaltestellen sowie eine Anzeigetafel am Eingang des Zentralen Busbahnhofes (ZOB) sollen Fahrgästen ab dem kommenden Frühjahr - wie schon jetzt an den Haltestellen der RNV-Linie 5 - die Ankunfts- und Abfahrtszeit ihrer Verbindungen optisch und akustisch vermitteln. Die Gesamtauftragshöhe für Lieferung, Montage, Installation, Inbetriebnahme und die Wartung für fünf Jahre beläuft sich auf insgesamt 289 847 Euro. Eine Ausgabe, über die am Mittwoch der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) beraten hat.

Die Ausrüstung dieses barrierefreien Dynamischen Fahrgastinformationssystems (DFI) mit einer zusätzlichen Sprachausgabe - deshalb "barrierefrei" - ermöglicht es sehbehinderten oder blinden Menschen, sich durch Druckknopfbedienung aktuelle Fahrpläne ansagen zu lassen. Nach Aussage von OB Heiner Bernhard erhofft sich die Stadtverwaltung hiervon vor allem eine weitere Steigerung der Akzeptanz und Attraktivität des Öffentlichen Nahverkehrs. Die Montage der DFI-Anzeigetafeln, deren aktuelle Lieferzeit bei gut einem halben Jahr liegt, soll Anfang März 2014 noch vor der Inbetriebnahme des Zentralen Omnibusbahnhofs erfolgen.

Damit kann die Stadt den ursprünglich noch für dieses Jahr geplanten Abschluss der Bauarbeiten nicht einhalten. Noch im April war die Verwaltung von einem Ende der Bauarbeiten spätestens im Dezember dieses Jahres ausgegangen. Denn die neuen Buslinien sollten eigentlich gleich zum Fahrplanwechsel an den Start gehen.

Von der Vergabe an die Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH (RNV) und der Anlehnung an das Betriebssystem der RNV-Linie 5 versprechen sich auch die Ausschussmitglieder die Vermeidung von Betriebsstörungen, die durch unterschiedliche, nicht-kompatible Systeme entstehen können.

Damit ermögliche man der RNV allerdings eine Monopolstellung, gab Stadtrat Dr. Ditmar Flothman (FW) zu bedenken. Andererseits gebe es auch keine sinnvolle Alternative. Daneben wünscht sich Flothman, die "Ausfallsicherheit der Anlage" endlich in den Griff zu bekommen. Rolf Emenlauer (SPD) bemängelte, dass die DFI zwar angebe, wann ein Zug kommt und in welche Richtung er fährt: "Eine aktuelle Uhrzeit wird aber nicht angezeigt." Bernhard versprach, sich um eine Nachbesserung zu bemühen.

Die RNV habe nicht gewusst, dass sie als einziger Bewerber um ein Angebot gebeten worden war. Man wolle Soft- und Hardwareprobleme vermeiden und ein funktionierendes System aus einer Hand erhalten, erläuterte die Verwaltung.

Bei der Vergabe an ein anderes Unternehmen hätte keine Bereitschaft vonseiten der RNV bestanden, das DFI am Omnibusbahnhof in die zentrale Betriebssteuerung zu übernehmen. Eine "Insellösung" von einem anderen Anbieter für den ZOB sei von der Verwaltung grundsätzlich nicht gewünscht worden. Eine derartige "freihändige Vergabe" ist dann zulässig, wenn die öffentliche Ausschreibung unzweckmäßig ist, weil für die Leistung aus besonderen Gründen (zum Beispiel Patentschutz) nur ein bestimmter Unternehmer in Betracht kommt. Die Zustimmung des ATU erfolgte einmütig.