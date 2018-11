Edingen-Neckarhausen. (joho) Nun ist es offiziell: Der "Förderverein Edinger Schlösschen" wird das gemeindeeigene Barockgebäude ab 1. Januar 2013 verwalten. Nachdem Gemeinderat und die Mitglieder der Vereinbarung zugestimmt hatten, schritt man nun kurz vor der Gemeinderatssitzung am Mittwoch zur Tat: Fördervereins-Vorsitzender Hans Stahl und Bürgermeister Roland Marsch unterzeichneten den entsprechenden Vertrag zwischen Verein und Gemeinde. Der Verein tritt künftig als Vermieter auf und kann die Mieteinnahmen zweckgebunden für die Sanierung des ehrwürdigen Gemäuers einsetzten.

Sehr dankbar sei man darüber, dass der Verein vor einer Woche wieder die Wohnung im Erdgeschoss zur Verfügung gestellt bekommen hat, so Hans Stahl. In dem früheren Schlosscafé im Erdgeschoss sollen in Zukunft auch wieder Veranstaltungen stattfinden. Die "Wiederbelebung" soll am Tag des Denkmals Anfang September ihren Anfang nehmen. Weiterhin sind in der künftigen Anlaufstelle des Vereins auch Lesungen geplant; die erste ist für Ende des Jahres vorgesehen.

Derzeit wird der Kräutergarten gepflegt und hergerichtet, berichtete Stahl. Auch sei man dabei, die Schloss-Außenanlagen wieder in Schuss zu bringen. Diese sollen wieder repräsentativ gestaltet werden. Mit der Verwaltung übernehme man dann bei acht Mietparteien auch ein Stück Verantwortung, so Stahl und die stellvertretende Fördervereinsvorsitzende Inge Honsel bei der Vertragsunterzeichnung. Derzeit, so Stahl, schaut der Verein in seinen Reihen welche Mitglieder bestimmte Aufgaben übernehmen können. Arbeiten, die man nicht selbst machen könne, müsse man danach eventuell nach außen vergeben.

Und natürlich sei der Förderverein im Oktober wieder mit einem Stand bei der Edinger Kerwe vertreten, nicht nur, um für Unterstützung zu werben.