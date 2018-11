Hirschberg/Heddesheim. (zg/ans) Jetzt meldet sich Edeka Südwest zu Wort. Am Dienstag vor einer Woche war das Erweiterungsvorhaben des Unternehmens in Heddesheim Thema im Ausschuss für Technik und Umwelt. Heddesheim will sein Gewerbegebiet im Bereich "Unteres Bäumlegewann" um 7,9 Hektar erweitern, damit Edeka Südwest den dortigen Getränkevertrieb vergrößern kann.

Die Gemeine Hirschberg fürchtet daher zunehmende Verkehrsprobleme durch mehr Lastwagen und gibt nun ein eigenes Verkehrsgutachten für 10.000 Euro in Auftrag. Außerdem stimmt die Kommune dem ganzen Vorhaben nur unter Bedingungen zu: Nämlich nur dann, wenn das Regierungspräsidium Karlsruhe verkehrsmindernde Maßnahmen für den Bereich des Kreisverkehrs und des Autobahnanschlusses zusagt.

In der Reaktion von Edeka heißt es nun: "Das in Verbindung mit dem Bebauungsplanverfahren zur Edeka-Erweiterung verfasste Gutachten von der Firma Modus Consult belegt eindeutig, dass durch die Erweiterungsmaßnahmen der Edeka keine relevante, zusätzliche Verkehrsbelastung eintreten wird."

Dies im Wesentlichen deshalb, weil das Edeka-Fleischwerk in Heddesheim Ende letzten Jahres stillgelegt und mittlerweile auch abgerissen worden sei. "Der Verkehr hat sich durch diese Schließung deutlich reduziert", heißt es von Seiten des Unternehmens. Die Fleischfahrten würden heute auf der A 5 an Hirschberg vorbeirollen, ohne den Ortsverkehr zu belasten.

"Nach der Erweiterung unseres Betriebes mit dem geplanten Getränkevertrieb werden wir in etwa wieder die gleiche Verkehrsbelastung haben wie zuvor", ist Edeka Südwest überzeugt. Und wählt eine deutliche Sprache: "Diese Zahlen sind Ist-Zahlen und keine obskuren Annahmen, da wir unsere Tourenplanung und Anlieferungspunkte, die Edeka-Märkte, genau kennen und so den Gutachter mit belastbarem Zahlenmaterial versorgen konnten."

Der Verkehr innerhalb der Gemeinde Hirschberg, zum Beispiel auf der B 3, werde sich durch die Erweiterungsmaßnahmen "überhaupt nicht verändern", schreibt der Leiter der Unternehmenskommunikation, Christhard Deutscher in der Pressemitteilung. Denn es werde an der langjährig praktizierten Belieferung der Edeka-Märkte an der Bergstraße keinerlei Veränderung beziehungsweise Mehrbelastung durch Edeka geben, heißt es abschließend.