Bei der Gründungsversammlung am 21. Juni 2011: Peter Grohmüller, Achim Wirths und Peter Wilhelm Sawatzki (v. li.). Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Es ist still geworden um den Kulturverein Edingen-Neckarhausen, den Achim Wirths, der Gründer der nach wie vor existenten Kunst- und Kulturinitiative (KIEN) im Sommer 2011 initiiert hatte.

Man sei "erfolgreich ins neue Jahr gestartet", heißt es noch "im "dreibeinblog" von Peter Wilhelm Sawatzki, der seine Plattform dem Kulturverein (dem er zugleich auch vorstand), zur Verfügung gestellt hatte. Und auch, dass man extra keine Veranstaltungen terminiert hatte, um flexibel kleinere Kulturtermine anbieten zu können. Passiert ist übers Jahr jedoch nichts. Auf Nachfrage der RNZ erklärt Peter Wilhelm Sawatzki, dass der Kulturverein nicht mehr existiert. Tatsächlich schaffte er es nicht einmal bis zum Eintrag ins Vereinsregister, weil der designierte stellvertretende Vorsitzende Peter Grohmüller im Frühjahr 2012 entnervt das Handtuch warf.

Offen erklärt der Publizist und Schriftsteller Sawatzki, dass sowohl er als auch Grohmüller damals bei der Gründung des Kulturvereins von völlig anderen Voraussetzungen ausgegangen seien. "Man hat uns vermittelt, dass es die KIEN quasi gar nicht mehr gebe, dass sie vielleicht noch zwei Termine stemmen würde, dann sei sie tot."

Der neue Kulturverein, vom damals noch amtierenden KIEN-Sprecher Wirths vehement betrieben, sollte de facto "Auffangbecken" für das "sinkende Schiff Kulturlandschaft in Edingen-Neckarhausen" sein. "Wir wurden enttäuscht", stellt Sawatzki heraus. Tatsächlich seien nach mehreren Veranstaltungen offene Fragen und vor allem offene Rechnungen geblieben, die Sawatzki größtenteils beglich. Für zwei habe Wirths die Verantwortung übernommen. Kurz im Rückblick: Wirths war nach wie vor Sprecher der VHS-Tochter KIEN, als der Gemeinderat ein von ihm geplantes mundartlich geprägtes Großprojekt mit den Kabarettisten Chako Habekost und Christoph Sonntag wegen Planungsmängeln ablehnte.

Weil das Event von Anfang an nicht auf Gegenliebe der übrigen KIEN-Aktiven stieß, verließ Wirths die Initiative, um einen neuen Kulturverein zu gründen. Es kam zum Zwist um den Namen und das Logo von KIEN. Wirths wollte beides mitnehmen, doch die VHS-Tochter wehrte sich erfolgreich dagegen. Sawatzki hierzu: "Ich dachte, er hätte das Copyright darauf."

Fortan kam es vor allem in der Fastnachtszeit zu peinlichen Verwechslungen beider Einrichtungen, weil am Ort unklar blieb, wer eigentlich wer ist.

Mit einem kleinen Rockkonzert wollte der neue Kulturverein kurz nach der bereits schleppend verlaufenen Gründungsversammlung einen ersten Impuls setzen. Doch das Ganze wurde größer und teurer als geplant: "Der Erlös war fürs Vereinsfest ,Rund ums Schloss' gedacht, und der Kulturring würde uns unterstützen; das machte uns Wirths glauben", berichtet Sawatzki. Der Kulturring erklärte hingegen, das sei so nicht abgesprochen gewesen.

Nach zwei ähnlich finanziell desaströsen Terminen, habe man sich zusammengesetzt, um "Wunden zu lecken", erklärt Sawatzki. Den Eintrag ins Vereinsregister ließ er stoppen; man plante fortan in kleinerem Rahmen mit einem finanziellen Minimalrisiko und dachte an eine Art "Kulturstammtisch" unter Einbindung lokaler Künstler. "Alles, was nicht viel kostet." Der Schriftsteller weiter: "Die hochfliegenden Pläne des künstlerischen Direktors kamen dazwischen." Es habe keine zu erwartenden Sponsorengelder gegeben, stattdessen hätten nach wie vor offene Posten bestanden. "Wirths sagte uns aber, alles sei geregelt und bezahlt."

Er selbst sei einige Monate krank gewesen, schildert der Publizist weiter, doch nun stehe es im Januar eigentlich an, sich zusammenzusetzen. "Eventuell auch mit Achim Wirths, zu dem im Moment aber gar kein Kontakt besteht." Man wolle sich im kleineren Kreis treffen, Musik machen und Lesungen organisieren. "Vielleicht wird etwas Größeres daraus." Zur KIEN habe er nie in Konkurrenz treten wollen. "Wir wollten Wirths persönlich helfen, sich kreativ entfalten zu können und für Edingen-Neckarhausen schöne Veranstaltungen zu bringen", sagt Sawatzki. Sicher, er sei enttäuscht worden: "Wir alle hatten damals einen ganz anderen Eindruck vermittelt bekommen."