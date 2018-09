Am heutigen Martinstag ist für die meisten Gänse alles vorbei: Gänsehalter Hans Mayer hockt in Hirschberg auf einer Wiese seines Gänsehofs zwischen Weidegänsen. Foto: Uwe Anspach

Von Stephen Wolf

Hirschberg. Das Geschnatter der vielen Gänse ist schon von weitem zu hören. Schnell watscheln die Tiere aus dem Weg, als Hans Mayer eiligen Schrittes über das große, eingezäunte Gelände geht. Die Aufregung der Tiere ist durchaus angebracht: Der Landwirt und seine Helfer kommen am heutigen Freitag, um einen Teil des Federviehs zur Schlachtung abzuholen. Mit dem Martinstag am 11. November beginnt wieder die Saison für Gänsebraten. So ist es Tradition.

Auf dem Hof von Hans Mayer in Hirschberg an der Bergstraße wird einiges geboten. Der 61 Jahre alte Mann und seine Familie bauen Wein an, Pferde stehen auf der Koppel, es gibt Getreidefelder und eben seit 1991 Gänse. "Etwa 80 Prozent unserer Gänse werden von Privatleuten gekauft, der Rest geht an Restaurants in der Region", sagt der Landwirt. Hört man ihm zu, wie er von seinen Tieren schwärmt und wie leidenschaftlich er betont, dass die frei lebenden Weidegänse nur Mais und Getreide zum Fressen bekämen, dann wird nachvollziehbar, dass Stammkunden den persönlichen Kontakt im Hofladen der Mayers bevorzugen - vor allem, wenn es um die Martinsgans geht.

Der Familienbetrieb gehört zwar nicht zu den größten Anbietern von Gänsen; mit etwa 1000 Tieren im Jahr liegt der Gänsehof Mayer aber im oberen Durchschnitt. "Hier in der Rhein-Neckar-Region gibt es zahlreiche Kunden, die bereit sind, auch einen guten Preis für eine Gans zu zahlen", sagt Mayer.

Aktuell liegt der Preis für ein Kilogramm Gänsefleisch bei 13,90 Euro. Damit bewegt sich der Preis im Durchschnitt für die in Deutschland gehaltenen und geschlachteten Gänse, wie Klaus-Peter Linn vom Geflügelwirtschaftsverband Baden-Württemberg sagt. Allerdings seien heutzutage etwa vier von fünf Gänsen, die in Deutschland verspeist werden, tiefgefroren und kämen aus Polen oder Ungarn. Hier koste das Kilogramm etwa 3,50 Euro, wie er schätzt.

Das bedeute aber mitnichten, dass es bald keine deutschen Gänsehalter mehr gebe, sagt Linn. Im Gegenteil - es sei wegen der guten Qualität sogar eine aufsteigende Tendenz beim Verkauf deutscher Gänse zu beobachten.

Laut Landwirtschaftsministerium in Stuttgart gibt es im Südwesten zwischen 600 und 700 Betriebe, die Gänse halten und die Tiere in der Zeit von Herbst bis Winter verkaufen. "Viele der Höfe bieten aber auch andere landwirtschaftliche Produkte an", wie ein Sprecher des Ministeriums sagt. Schätzungsweise schnattern 25.000 Gänse im Land.

In den Betrieben beginnt mit dem Schlachten der Martinsgänse die schwierigste Arbeit, die sich bis kurz vor Weihnachten hinzieht. Einige Gänse auf dem Hof von Hans Mayer haben es schon hinter sich. Sie wurden an Restaurants in der Region geliefert, andere werden gerupfte, und ausgenommene Tiere hängen im Kühlhaus.

Gemeinsam mit sechs Mitarbeitern und Familienmitgliedern schlachtet Mayer in diesen Tagen etwa 100 Martinsgänse. In einigen Wochen müssen gleich 450 Gänse ihr Leben für Weihnachten lassen. "Eine anstrengende Arbeit", wie Mayer sagt. Schließlich wiege eine schlachtreife Gans zwischen vier und sieben Kilo.

Auch wenn Tierschützer manchmal den Landwirt aus Hirschberg kritisieren, Mayer argumentiert auf seine direkte Art: "Wenn Menschen Fleisch essen wollen, dann müssen eben Tiere geschlachtet werden. So ist das leider." Dabei lege er Wert darauf, dass die Tiere so wenig wie möglich leiden.

Die Gänse werden bei ihm nicht in engen Räumen gehalten, sondern auf einem großen Areal unter freiem Himmel, betont er. Und auch beim Schlachten sei jeder Arbeitsgang, jeder Handgriff beim Schlachten genau vorgegeben, sagt Hans Mayer.