Weinheim. Über 100 Menschen half die Feuerwehr Weinheim in 48 Unwettereinsätzen am Donnerstag, 20. Juni, zwischen 22 Uhr und 3 Uhr. Es waren fast alle Abteilungen im Einsatz. Die Wehr setzte mehrere Fahrzeuge ein, um den Betroffenen schnellstmöglich Hilfe zu leisten. Größtenteils musste sie Straßen räumen oder Keller auspumpen. Große Schäden verursachte ein Baum, der auf ein Haus in der Karrillonstraße stürzte. 20 Personen, die auf der Wachenburg eingeschlossen waren, konnte die Feuerwehr erst mit Kettensägen befreien. Der größte Einsatz hatte die Wehr im Bereich der Moselstraße: Hier musste die Deutsche Bahn unterstützt werden, da ein Baum die Oberleitung beschädigt hatte und 65 Fahrgäste aus einem Zug evakuiert werden mussten. (RNZ/jkr)