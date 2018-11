Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Mit dem traditionellen "Anpaddeln" startet die Kanugruppe des Turnvereins 1890 Edingen am Ostermontag, 9. April, in die neue Paddelsaison. Vor dem Start überreichen die Kanuaktiven Renate und Prof. Jürgen Wacker um 14 Uhr am Bootshaus eine afrikanische Statue mit dem Motiv Mensch und Boot fürs Domizil am Neckar.

Dieses durfte auch bereits wieder seinen Staub aus der Winterpause abschütteln: Vor dem sonntäglichen Anpaddeln der Mannheimer Kanuvereine Ende März von Edingen bis an die Neckarmündung trafen sich die TVE-Piraten zum großen Frühjahrsputz. Dafür wurden die ganze bunte Flotte der Mitglieder und die vereinseigenen Großkanadier und Kajaks auf dem Rasen draußen ausgelagert, wurden Besen und Putztücher geschwungen, die Ausrüstungsbestände durchgesehen und kleine Reparaturen erledigt.

Die Hobbygärtner im Team rechten und harkten zudem die Beete unterhalb der Jahnhalle und zum Neckarweg hinunter; auch einige Bäume und Sträucher auf TVE-Terrain galt es einzukürzen oder auszulichten.

Dann kamen die Boote wieder an ihren "Hochlager"-Platz in der bis unter die Decke ausgereizten Kanu-Garage. Als Lohn des ehrenamtlichen Klar-Schiffs gab es anschließend ein gemütliches Essen, mit leckerem Gemüse-Grünkern-Eintopf, Brötchen, Fleischwurst und selbst gebackenen Kuchen. Nach Besen und Schrubber geht der Griff nun also am Ostermontag wieder zum Doppel- oder Stechpaddel.

Ein inoffizielles Anpaddeln indessen hat es schon gegeben, nämlich zur Jahresversammlung der TVE-Gruppe drüben auf dem Schwabenheimer Hof. Im voll besetzten Nebenzimmer des historischen Schiffsreiter-Gasthofs "Zum Anker" ließen Sabine und Alois Danzer als Leiterpaar die vorige Saison Revue passieren. Highlights waren eine Jubiläums-Campingfahrt in Frankreich auf der Loire und dem Allier, ein Anfängerkurs auf dem Altrhein unter Leitung von Kanuexperte Jörg Ringer und im September das Fest zum 30-jährigen Bestehen der Gruppe, mit Paddelregatta und romantischer Lampionfahrt auf dem heimischen Neckar.

Auch für dieses Jahr sind wieder ganz verschiedene Flusswanderfahrten, Tagestouren und andere Unternehmungen geplant. Die RNZ stellt das neue Kanuprogramm noch vor.