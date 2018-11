Edingen-Neckarhausen. (nip) Das Internationale Deutsche Turnfest, das vom 18. bis 25. März 2013 die Metropolregion bewegen will, war das Thema beim Gauturntag des Turngaus Mannheim in Neckarhausen. Dort erwies sich der Turnverein Neckarhausen dem Dachverband von 85 Vereinen als guter Gastgeber, und Vereinschef Hans Nicht stellte sich bescheiden ans Ende eines langen Reigens an Gastrednern. "Wir sind stolz darauf, sie alle in unserem 120. Jubiläumsjahr in unserer vereinseigenen Halle zu begrüßen", sagte er und betonte den hohen Stellenwert ehrenamtlicher Arbeit, die überhaupt erst zum Besitz der Halle geführt habe.

Zur Einstimmung auf eine mehrstündige Sitzung nahm die Einradgruppe des TVN unter der Leitung von Adi Pribil die Anwesenden mit auf den "Weg ins Paradies", so der Titel einer runden Choreografie. Nach diesem Ausflug folgten langwierige Regularien und eine Vielzahl an Grußworten, die sich über eine Stunde erstreckten. Bürgermeister Roland Marsch erwähnte als Erster dabei das Deutsche Turnfest, auf das sich die Gemeinde freue. "Wir sind stolz darauf, mit den beiden örtlichen Turnvereinen Gastgeber zu sein."

Nähere Informationen gab später Referent Hans Heinrich Clausen. Für das größte Wettkampf- und Breitensportereignis in der Welt übernimmt erstmals ein regionaler Zusammenschluss die Gastgeberrolle. Alle vier Jahre lässt der Deutsche Turnerbund beim Turnfest die Vielfalt des Sports präsentieren. Der Turngau Mannheim spielt bei den Vorbereitungen in Kooperation mit 18 Kommunen und sechs anderen Turngauen eine wichtige Rolle. "Das sind enorme Anstrengungen", schilderte Clausen. In der Doppelgemeinde werden rund 220 Turnfestteilnehmer in den Räumen der Pestalozzischule in Edingen Quartier beziehen. Dort sollen außerdem die Indiaca-Wettbewerbe mit etwas mehr als 700 Teilnehmern in der Großsport- und Pestalozzihalle ausgetragen werden.

Im Sport- und Freizeitzentrum finden Schleuderballwettbewerbe statt, und im Schlosshof von Neckarhausen wird ein Spielparcours aufgebaut. 70 000 bis 80 000 Personen werden beim Turnfest erwartet, sagte Clausen. Zur guten Versorgung der Übernachtungsgäste vor allem in den Schulen, brauche man 10 000 "Volunteers", sagte er weiter. Helfer also, wobei hier die "Turngauer" aufgefordert seien.

Dem Kassenbericht von Wilfried Fuchs ging ein Resümee des Vorsitzenden Konrad Reiter voraus. Er fand es erfreulich, dass die Mitgliederzahlen im Turngau konstant blieben, die Kurve sogar leicht nach oben zeigte.

Der Turngau Mannheim ist mit derzeit 41 249 Mitgliedern nach dem Breisgauer und dem Karlsruher der drittstärkste Verband in Baden. Der einstimmigen Entlastung schlossen sich Wahlen an. Reiter bleibt Vorsitzender, neuer Stellvertreter ist Uwe von Aschwege, der Petra Umminger ersetzt. Diese stellte sich nicht mehr zur Wahl. Bereichsvorstand Turnen, Freizeit und Gesundheitssport ist Jutta Janisch, Bereichsvorstand Wettkampfsport Thomas Heinzerling. Den nächsten Gauturntag richtet 2013 die TSG Weinheim aus.