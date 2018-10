Schriesheim. (cab) Heute klingt das Straßenfest im Weindorf aus, doch man kann schon jetzt sagen, dass Organisatoren, Straußwirte und Standbetreiber am Wochenende mit einem blauen Auge davon gekommen sind. Spätsommerlich war's nicht immer, das Wetter. Aber nach schweren Regengüssen in den Morgenstunden blieb es tagsüber zumindest trocken, am Samstag war es sogar sonnig für einige Zeit. Am schwersten traf es Schnäppchenjäger und Verkäufer des Flohmarkts in den frühen Morgenstunden.

Doch wer feiern will, der denkt nicht ans Wetter. Und so gab es gerade am Samstagabend am Stadtbrunnen kaum ein Durchkommen. Auch im Weindorf recht volle Tische. Wer es etwas leiser und gemütlicher wollte, der fand ein Plätzchen in den Höfen der Straußwirtschaften. Auch kulinarisch blieben wieder keine Wünsche offen, und das Musikprogramm hatte sowieso für jeden etwas zu bieten. Die Kleinen freuten sich über den Rummel auf dem Festplatz, die Rettungskräfte und Ordnungshüter über vergleichsweise wenig Arbeit. Auch hygienisch war das Festwochenende eine saubere Sache. Auf dieser und der nächsten Seite lässt die RNZ das Straßenfest Revue passieren.