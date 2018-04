Weinheim. (keke) Das im Jahr 2005 mit drei Eingangsklassen gegründete Privatgymnasium Weinheim (PGW) ist inzwischen auf 377 Schüler und 16 Klassen angewachsen. Im kommenden Frühjahr steht erstmals ein Abiturjahrgang vor seiner Bewährungsprobe. Dass diese gelingt, daran hegt Schulleiter Uwe Rahn keinen Zweifel.

Mit ein Grund für die Zuversicht des Pädagogen im Gespräch mit der RNZ: "Die Abiturienten profitieren von dem breiten Fächerangebot, das es ihnen ermöglicht, sich in kleinen Kursen mit durchschnittlich 15 Teilnehmern optimal auf ihre Reifeprüfung vorzubereiten." Auch das Konzept des verstärkten Hauptfachunterrichts werde hier bis zum Schluss fortgesetzt.

Im Klartext: Im Fach Deutsch werden durch verschiedene Zusatzangebote abiturrelevante Fähigkeiten vertiefend gelernt: "Auch für die Kommunikationsprüfung in Englisch trainieren die Schüler gezielt, und in Mathematik erfolgt eine differenzierte Vorbereitung auf die schriftliche Abi-Prüfung, um allen Leistungsniveaus gerecht zu werden."

Darüber hinaus wurden mit Beginn des neuen Schuljahres - unter anderem auf rund 880 Quadratmetern Fläche der ehemaligen Freudenbergschen "Vileda"-Büros - sechs weitere Klassenzimmer, drei "Lernbüros" sowie zusätzliche Aufenthaltsräume in Betrieb genommen. Kostenpunkt: Rund 850.000 Euro. Mit den Lernbüros verfolge das PGW einen neuen Ansatz für die Kursstufe, erklärt Rahn: "Hier können die Schüler in ihren Freistunden ungestört lernen."

Neu sind ebenfalls ein "Chillout"-Raum zum Entspannen oder Vokabeln lernen sowie ein auf das Modernste eingerichteter Biologiesaal. Nicht nur die Abiturienten stehen vor einer großen Herausforderung. Auch die Schulleitung investiert noch einmal rund eine halbe Million Euro. "Ein Kunst- und ein Informatikraum sowie je zwei weitere Klassenzimmer und Lernbüros sollen entstehen", so Sabine Rahn, die mit ihrem Mann das PGW leitet.

Obwohl die Eltern Gebühren zahlen müssen, ist der Andrang groß. "Für das laufende Schuljahr hatten wir 130 Anmeldungen, 80 Schüler wurden zum Bewerbungsgespräch eingeladen, aber nur 48 konnten wir aufnehmen", so Rahn, der auch in St. Leon und Schwetzingen die dortigen Privatgymnasien leitet. Als Hauptkriterium für eine Aufnahme in die fünfte Klasse nennt Rahn die gymnasiale Empfehlung, obwohl es eine solche Grundschulempfehlung "offiziell" nicht mehr gibt. Wichtig ist zudem Sozialkompetenz.

Annähernd 70 Prozent der Schüler kommen aus Weinheim, die übrigen stammen aus Ortschaften entlang der Bergstraße, von Laudenbach bis Schriesheim.

38 Vollzeitpädagogen sowie zehn Honorarkräfte unterrichten derzeit am PGW. Hinzu kommen enge Kooperationen mit der TSG Weinheim und dem Hector-Sportzentrum sowie der Musikschule Badische Bergstraße.

Info: Das PGW lädt am Samstag, 18. Oktober, 9.30 Uhr, Schüler und Eltern der Klassenstufe vier zum Infotag in die Leibnizstraße 2. ein. Eine Anmeldung unter 0 62 01 / 2 49 91 00 oder info@privatgymnasium-weinheim.de ist erforderlich. Aufnahmegespräche beginnen nach den Herbstferien.