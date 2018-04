Auch mit Hilfe von Landesmitteln kann das Dach der Ulnerschen Kapelle in der Weinheimer Innenstadt instand gesetzt werden. Foto: Peter Dorn

Weinheim. (zg/web) Dem Land Baden-Württemberg sind seine Baudenkmäler lieb und teuer. Davon profitiert jetzt auch Weinheim. Das Land will mit 44.000 Euro zum Erhalt des Schlosses und der Ulnerschen Kapelle beitragen. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Weinheimer Landtagsabgeordneten Uli Sckerl hervor.

"Mit einer zweiten Tranche im Umfang von 3,4 Millionen Euro hat das Land Baden-Württemberg das Volumen der Denkmalförderung im laufenden Jahr nun auf insgesamt 9,5 Millionen Euro erhöht", teilt der Landesgrüne mit. 325 Kulturdenkmale sollen mit Hilfe der Gelder erhalten bleiben. Die Mittel stammen aus den Erträgen der "Toto Lotto GmbH" des Landes. "Die Bandbreite der Förderung des Denkmalförderprogramms 2012 umfasst nicht nur Gebäude, sondern auch kulturgeschichtliche Zeugnisse", führt Sckerl aus.

"In Weinheim sollen mit dem Gebäude E des Schlosses und der Ulnerschen Kapelle in der Stadtmühlgasse gleich zwei Kulturdenkmäler mit insgesamt 44.000 Euro gefördert werden", teilt Sckerl mit. Bei der Ulnerschen Kapelle soll die Instandsetzung des Daches, beim Schloss die Sanierung des Schieferdaches und der Fenster gefördert werden. Besonders die Kapelle hat es den Stadträten Weinheims, zu denen auch Sckerl gehört, angetan. Das Gebäude aus dem 14. Jahrhundert gehört zu den ältesten Bauten in der Innenstadt und ist, auch unter bau- und kirchgeschichtlichen Aspekten betrachtet, hoch interessant.

"Anträge auf Förderung aus Landesdenkmalmitteln können jederzeit beim Regierungspräsidium Karlsruhe gestellt werden", erklärt der Grünenparlamentarier. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft stelle das Denkmalförderprogramm auf und entscheide über die zu fördernden Maßnahmen.

Info: Eine Liste der geförderten kommunalen und kirchlichen Vorhaben gibt es unter www.mfw.baden-wuerttemberg.de sowie unter www.denkmalpflege-bw.de.