Von Silke Beckmann

Ladenburg. Ein einladendes Ambiente, ein eigens gebrautes Bier, eine kulinarische Versorgung von süß bis deftig und natürlich viel Musik: Das waren die tragenden Säulen des "Kurpfälzer Herbstes", zu dem die Mitglieder der Stadtkapelle in den Reinhold-Schulz-Waldpark eingeladen hatten. Allein das Wetter zeigte sich wenig kooperativ; so hätte das Glashaus ruhig ein paar Grad mehr vertragen können. Dennoch war Stadtkapellen-Leiter Helmut Baumer zufrieden, als die Bänke sich im Laufe des Spätnachmittags zusehends füllten: "Das neue Konzept muss sich ja auch erst einmal herumsprechen."

In den Vorjahren hatte das Fest bereits zur frühen Mittagszeit begonnen, diesmal war die Eröffnung erst am Nachmittag - und das gleich mit einem einzigen, wohlplatzierten Schlag: Den benötigte der Zweite Vorsitzende Andreas Staudt zum Fassanstich, und was anschließend bei zünftigen Marsch-Klängen in die Humpen floss, war auch nicht irgendein Bier, sondern ein speziell für diesen Anlass zubereitetes Festbier. Ganz offensichtlich ein Treffer ins Schwarze: "Hammer! Hier bleib ich", war als eine der ersten, spontanen Reaktionen zu vernehmen. Entstanden ist das Bier auf Anregung von Hobbybrauer Staudt in der Lobdengau-Brauerei, wo Braumeister Kai Müller gerne unterstützend eingriff. Entstanden ist ein aromatisches Märzen. Eine Sorte, deren Name vom einstigen Brauverbot während der Sommermonate herrührt. Früher sei wegen der erhöhten Brandgefahr beim Sieden das Brauen im Sommer tabu gewesen, führte Müller aus. So wurde im März noch einmal ordentlich gebraut, und zwar die eher starke und somit haltbare Sorte. Aktuell wurden 380 Liter fabriziert: "Das erste Glas geht auf Kosten des Hauses", versprach Stadtkapellen-Vorsitzende Doris Fesser, verbunden mit dem Dank an den Braumeister, "ohne den das nicht möglich gewesen wäre". Ein Lob ging aber auch an Ideengeber Andreas Staudt, der im Vorfeld ganze Arbeit geleistet habe. Und dem es zudem gelungen war, zusammen mit Euphonist Günter Hofmann die Dorfkapelle Lauerbach mit ins Boot zu holen, die den Abend musikalisch begleitete. "Im Gegenzug spielen wir im nächsten Jahr dort", stellte Fesser in Aussicht. Die etwa 30, teils noch jungen Bläser der Stadtkapelle warteten mit einem bunten musikalischen Potpourri auf, mit Pop-Titeln und einer Bandbreite von Polka bis Swing. Dicker Applaus für "Die drei fidelen Klarinetten" Valerie Erfle, Melanie Weiser und Leonard Trill oder auch für Ralf Weisers Tenor-Sax-Solo im "Sugar Blues".

Gut aufgelegt zeigte sich im Anschluss auch die Musikvereinigung Neckarhausen, der allein vier Mitglieder der Gastgeber angehören, die damit quasi einen Dauerplatz auf der Bühne abonniert hatten. Nummern wie "Nessaja" aus Tabaluga, der "Wild Cat Blues" oder aber das flotte hebräische Volkslied "Hava Nagila" kamen gut an.

"Bei den Bläsern hat sich in den letzten Jahren viel entwickelt, und es wird sich weiter viel tun", führte Baumer im Gespräch mit der RNZ aus. So würden in Konzerten inzwischen Stücke mit richtiggehend sinfonischem Charakter gespielt. Das Bläser-Fach, laut Baumer auch in der Musikschule nicht zuletzt durch die Schul-Kooperationen nachgefragt, ist also auf guten neuen Wegen - ebenso wie der Kurpfälzer Herbst, bei dem in den Abendstunden Deftiges aus der Kurpfälzer Küche mundete.