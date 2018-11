Weinheim. (kaz) Das "Kulturnetzwerk Weinheim" plant für Juli eine Veranstaltung zum Thema "20 Jahre Reiterin-Skulptur in der Fußgängerzone". Außerdem könnte der Schlosskeller künftig verstärkt der Theatergruppe "Holzwurm" als Kleinkunstbühne dienen. Dies ist das Ergebnis einer Zusammenkunft im Restaurant "Zum Alex", bei der es zunächst um die Vorstellung des Computerclubs Weinheim (CCW) durch dessen Vorsitzenden Gregor Herb ging.

In das Ende 2014 gegründete Kulturnetzwerk sind derzeit um die 30 Vereine, Institutionen und Kunstschaffende verstrickt. Alle eint das Anliegen, kulturelle Veranstaltung besser zu koordinieren und gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Die erste große Aktion war das Konzert im November, das sich gegen Rechtsextremismus und besonders gegen die zuletzt so häufig in der Zweiburgenstadt präsente NPD richtete.

Die "Kulturnetzwerker" treffen sich an verschiedenen Orten, an denen keine Saalmiete fällig wird. Die Treffen dienstags oder donnerstags werden meist kurzfristig vereinbart. Laut Stella Kirgiane-Efredemis, die auch als Sprecherin in Erscheinung tritt, hat das Netzwerk zwar eine Webseite, doch die läuft noch nicht optimal. Soviel vorab: Der Computerclub kann deren Aufbau und Pflege nicht übernehmen. Er tut das nicht mal in eigener Sache. Doch der Club mit über 300 Mitgliedern will dem Kulturnetzwerk gern mit Tipps zur Seite stehen. Gegründet wurde der CCW 1989, seit 1997 gibt es einen speziellen Frauentreff. Die Clubtreffen findet montags, 19 Uhr, im Café Central statt. Auskünfte unter 06201/ 18 50 90 oder via Homepage: www.c-c-w.de/kontakt.html