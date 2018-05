Hirschberg-Leutershausen. (aste) "Hut ab." So lautet kurz zusammengefasst das Ergebnis, zu dem die Visitationskommission des Kirchenbezirks kam, die in den vergangenen Tagen die Evangelische Kirchengemeinde in Leutershausen besucht hatte. Nach einem festlichen Gottesdienst trugen die Mitglieder der Kommission ihren Bericht der Gemeindeversammlung vor.

"Wir sind sehr gespannt, wie Fremdbild und Selbstbild zusammenpassen", sagte deren Vorsitzender, Dr. Volker Taglieber. In bester Ordnung fand die Kommission das Pfarramt vor. "Ein Glücksfall", so bezeichnete sie Pfarrsekretärin Claudia Brandt, die sich weit über ihre Pflichten hinaus engagiere. Auch Pfarrerin Dr. Tanja Schmidt erhielt höchstes Lob. "Sie ist mit Leib und Seele Pfarrerin", lobte der Kommissionsleiter, Pfarrer Dr. Herbert Anzinger. Sie habe ein Gespür dafür, unterschiedlichste Menschen anzusprechen. Auch ihre Beerdigungsansprachen würden stets als sehr nahegehend empfunden. Zielstrebig erledige sie selbst trockene Verwaltungsarbeiten. "Der Kirchengemeinderat ist sehr engagiert bei der Sache", bemerkte die Kommission. In der Kirchengemeinde sei ganz allgemein eine konstruktive und wertschätzende Atmosphäre zu spüren.

Schuldekanin Dr. Cornelia Weber erklärte: "Mit dem Kindergarten haben Sie ein echtes Aushängeschild." Und mit Martina Laier zudem eine kompetente neue Leiterin. Lediglich das Gebäude gab Weber Anlass zur Sorge. "Dem pädagogischen Konzept werden diese Räume nicht mehr gerecht", befand sie und legte eine Sanierung nahe, noch besser aber einen Neubau, um den veränderten Gruppenkonzepten und Betreuungszeiten zu entsprechen. "Hier in Leutershausen gibt es ein reichhaltiges kirchenmusikalisches Leben", stellte Kommissionsmitglied Renate Heuck fest. Viele Menschen engagierten sich als Sänger, Bläser oder Chorleiter. Zudem seien nur wenig Nachwuchssorgen zu beklagen. "Erhalten Sie sich Ihr breites Angebot", wünschte sich Heuck.

Drei Zielvereinbarungen wurden am Ende mit Blick auf die Zukunftsentwicklung geschlossen: Zum einen soll die gemeindliche Öffentlichkeitsarbeit durch einen dreimal jährlich erscheinenden Gemeindebrief verbessert werden. Weiterhin sollten die Gemeindemitglieder die Kirche über den Gottesdienst hinaus auch als Begegnungsstätte für Vorträge, Ausstellungen oder andere Veranstaltungen nutzen. Schließlich soll innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre eine grundlegende Sanierung des Kindergartengebäudes angestrebt werden.

Mit Blick auf die finanzielle Situation der Kirchengemeinde wies Pfarrerin Schmidt auf die Dringlichkeit regelmäßiger Rücklagenbildung hin. "Wir hätten sonst kein Geld für ständig irgendwo anfallende Reparaturen", mahnte sie und erhielt Bestätigung auch durch Carsten Ewalds Bericht des Bauausschusses. Mit rund 41.000 Euro bezifferte der Vorsitzende des Kirchbauvereins, Rolf Schumacher, den aktuellen Stand des Spendenbarometers für den maroden Glockenstuhl. Ein jetzt erstelltes Schwingungsgutachten soll aufzeigen, ob die veranschlagten 75.000 Euro Sanierungskosten ausreichen werden. Walter Scholl berichtete noch über die Umwandlung des Freundeskreises des Posaunenchores in einen Förderverein, der nach Abwicklung der Gründungsformalien in Kürze richtig loslegen werde.