Weinheim. (keke) Nicht Resi, wie im Schlager besungen, sondern Bauernverbands-Vize Karl Bär war am Samstag mit dem Traktor zur Stelle, um mit Hilfe eines Gabelstaplervorsatzes die Pflöcke für Infotafeln einzurammen. Diese sollen Spaziergängern, Joggern und Fahrradfahrern an den Ackerrändern des "3. Gräben-Gewanns" vor Augen führen, was hier links und rechts des rund zwei Kilometer langen "Grünen Breitwiesen-Pfads" blüht, wächst und gedeiht.

18 bebilderte, wetterfeste und lichtbeständige, 48 auf 74 Zentimeter große Kunststofftafeln sind es, die auf Anregung des Bauernverbands-Vorsitzenden Fritz Pfrang bei der "Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft (FNL) Berlin" angeschafft wurden und ab sofort die landwirtschaftliche Öffentlichkeitsarbeit unterstützen.

"Im Vorübergehen Wissenswertes über Kulturen, Anbau und Verwertung erfahren und dabei die moderne Landwirtschaft entdecken: Das ermöglicht der "Grüne Pfad", erläuterten Fritz Pfrang und der ehemalige Kreisvorsitzende der Landjugend, Stefan Müller. Ebenfalls als "Aktivisten" dabei waren Günter Großhans, Hans Kaspar, Bernd Schulz, Rainer Bayer, Hermann Böhler, Heinz Müller und Gernot Rauch. "Mit der Aktion sollen die Weinheimer Bürger zugleich noch stärker für das Thema Breitwiesen sensibilisiert werden", machte Elisabeth Kramer als Mitglied der Bürgerinitiative mit Blick auf den im September anstehenden Bürgerentscheid deutlich. "Auf der anderen Seite kommen hier viele Leute vorbei ohne zu wissen, um welche Kultur es sich an den Wegesrändern handelt". "Unsere Mission: im Namen künftiger Generationen", wies Pfrang auf einige der Überschriften auf den Plakaten hin: "Raps: Unsere Ölfelder blühen gelb", "Kartoffeln: Pommes aus der Unterwelt" und "Weizen: Hier wächst ihr Sonntagskuchen" ist da zu lesen. Aber auch "Pflanze sucht Schutz". Diesen steht beispielsweise "Die Zuckerrübe als Umwelt-Aktivistin" zur Seite, um Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere zu schützen. "Mit ihren tief reichenden Wurzeln nehmen die Zuckerrüben Stickstoffüberschüsse von Vorfrüchten auf und tragen damit zum Schutz des Grundwassers bei. Gleichzeitig verbessern sie mit ihrer Durchwurzelung die Bodenstruktur und fördern das Bodenleben", klärte der Fachmann auf.

Auf die gut zwei Meter breiten "Blühränder" an den Feldern machte Arnulf Tröscher aufmerksam. Wo von blühenden Gräsern und Kräutern angesichts der Witterungsverhältnisse allerdings noch nichts zu sehen ist. "Auch den Maispflänzchen geht es derzeit nicht gut", zeigte Tröscher auf deren gelbliche Verfärbungen: "Doch ein paar Tage Wärme genügen, und alles passt wieder".

Ein anderes Thema der gut einstündigen Aktion war der Niederschlag und die Folgen nicht nur für die Landwirtschaft. Vor allem der zwei Ländergrenzen überschwappende Landgraben steht dabei im Mittelpunkt von Diskussionen und harscher Kritik. "Hier müsste ein Staatsvertrag zwischen Hessen und Baden-Württemberg her, um das Ganze zu regeln", verschafften die Bauern ihrem Ärger Luft. Dass die "Weidsiedlung gerade absäuft", wurde mit sarkastischen Kommentaren bedacht: "Über die völlig überforderten Pumpen, die zum Trockenlegen der Keller installiert wurden, lacht das Wasser nur".