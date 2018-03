Von Annette Schröder

Hirschberg-Leutershausen. Handwerker hämmern und bohren fleißig, schleppen Werkzeug durch die Gegend. Und das ist offenbar einer der Gründe, warum die neue Kinderkrippe in der Karlsruher Straße so schnell wächst und gedeiht. Dabei liegt der Spatenstich erst gut zwei Monate zurück.

Beeindruckt vom schnellen Baufortschritt sind denn gestern auch Architekt Bernd Kopp sowie die Vertreter des Bauherren und Betreibers "Postillion", des Generalunternehmers FWD, der Verwaltung und des Gemeinderats. Der Geschäftsführende Vorsitzende des "Postillion", Stefan Lenz, erinnert noch einmal an den "ambitionierten Zeitplan".

Denn die Krippe muss bis zum 1. März kommenden Jahres fertiggestellt und von den Kindern bezogen worden sein, damit die Zuschüsse des Bundes für den Neubau fließen. "Es war alles nicht so einfach", sagt Lenz rückblickend. Die Naturschutzbehörde sei mit einbezogen worden. Und mit der Baugenehmigung habe es auch etwas länger gedauert, ergänzt Torsten Schneider von der FWD. Die hat aber dann zügig losgelegt, sodass der außergewöhnliche Bau jetzt sogar schon sein "Schmetterlingsdach" hat. Jetzt hofft Bauleiter Friedhelm Schimkat nur noch, dass das Wetter mitspielt. "Mit März sieht es gut aus", ist Lenz in Bezug auf die Eröffnung überzeugt.

Und auch das Konzept der beteiligten Partner gehe wie in Großsachsen auf, findet Architekt Kopp. Er selbst ist überrascht, wie großzügig die Krippe am Pfadfinderheim nun doch ausfällt. "Wir haben um jeden Quadratmeter gekämpft", schmunzelt Kopp. Jetzt kündigt der Architekt an, dass die Krippe, die künftig 30 Kindern Platz bieten soll, "eventuell etwas farbiger" als diejenige in Großsachsen werden soll. So hat der "Postillion" extra eine Farbdesignerin beauftragt. Die Entwürfe der Designerin zeigt Kopp den interessierten Besuchern. Auf dem einen zieren farbige Streifen das Gebäude, auf dem anderen sind kreisförmige grüne Elemente zu sehen. Sie sollen Bäume darstellen.

Weil das Gebäude künftig von kleinen Kindern benutzt wird, findet Bürgermeister Manuel Just ebenfalls: "Da kann man ruhig mal etwas Peppiges nehmen." Aus seiner Sicht ist die Krippe "ein herausragendes Projekt für die Gemeinde". Mit diesem kommt die Kommune laut Just nun in einen Bereich hinein, "der annähernd den Bedarf deckt". So erreicht Hirschberg damit immerhin schon eine Quote von circa 40 Prozent. "Ob das auch das Ende der Fahnenstange ist, lässt sich schwer einschätzen", meint der Bürgermeister.

Die Hirschberger müssen sich für 2013 auf jeden Fall keine Gedanken machen, erklärt Lenz. Nächstes Jahr haben die Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz für ein Kind. "Wir kriegen das hin", sagt der Geschäftsführende Vorsitzende über Hirschberg. Zumal der "Postillion" ab Januar auch weitere zehn Plätze in seiner Kinderkrippe in der Leutershausener Bahnhofstraße anbietet. Also genügend Platz für alle.

Auch die "Postillion"-Angestellten haben ihren Bereich: Allein in der Kinderkrippe in der Karlsruher Straße werden neun bis zehn Angestellte arbeiten - dies unter der Leitung von der 30-jährigen Diplom-Pädagogin Ines Weber.

Bürgermeister Just ist jedenfalls froh, dass die Gemeinde diesen Standort gefunden hat. "Es gab keine Alternative zu diesem Grundstück", sagt er auch im Hinblick auf die Größe. Die Pfadfinder, deren Heim direkt angrenzt, sollen laut Lenz noch einen Schlüssel für das Zauntor erhalten, damit sie das Außengelände der Krippe mitbenutzen können.

Just dankt noch allen Anwohnern für ihr Verständnis. Während des Besichtigungstermins beschwert sich prompt eine Anwohnerin, deren Carport von einem Handwerker-Fahrzeug versperrt wird. Dieses Problem ist schnell gelöst.