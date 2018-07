Über 200 Menschen gingen gestern für ein "Buntes Weinheim" auf die Straße. Die Redner - hier: Antonia Schreib-Berten - erinnerten an den vergangenen Holocaust-Gedenktag. Fotos: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim. Die letzten Einkaufenden auf der Hauptstraße halten bunte Tüten in den Händen - und staunen nicht schlecht. Zwischen der "Reiterin" und dem Windeckplatz ist die Fußgängerzone voller Menschen: Eine 220 bis 250 Teilnehmer starke Prozession legt schweigend ihren Weg vom Stadtgarten zum oberen Marktplatz zurück. Es sind die Protestierenden auf der zweiten Weinheimer Montagsdemo für eine offene Stadt und gegen rechtsextreme Tendenzen in Politik und Gesellschaft. Und auch sie haben bunte Utensilien dabei. Die Kinder und einige Erwachsene tragen St. Martins-Laternen mit sich - und auch von Jugendlichen und Heranwachsenden ist mehr zu sehen als auf der rund 150 Personen zählenden Premierenkundgebung vor einem Monat.

Standen damals noch der stille Protest gegen den NPD-Bundesparteitag 2014 und die islamfeindliche Pegida-Bewegung im Vordergrund, bildet am gestrigen Montag der 70. Jahrestag der Befreiung des KZs Auschwitz den thematischen Hintergrund.

Die Kundgebung beginnt vor dem Mahnmal im Stadtgarten. Es erinnert an jüdische Weinheimer, die im Zweiten Weltkrieg ermordet wurden. Antonia Schreib-Berten eröffnet die Kundgebung, erklärt den historischen Bezug. Dann setzt sich der Marsch in Bewegung.

Auch zwei Laudenbacher haben sich angeschlossen. "Es ist mir wichtig, für Toleranz einzutreten", sagt der Jüngere der Beiden. Der Ältere "outet" sich als Alt-Weinheimer. Er kann sich noch gut an frühere NPD-Umtriebe in der Zweiburgenstadt erinnern. Dabei fällt der Name Günter Deckert.

Kurz vor dem Marktplatz trifft man Dirk Ahlheim, einen der (hilfsbereit-engagierten) Anwohner der künftigen Asylbewerberunterkunft an der Heppenheimer Straße. Er erläutert die künftige Marschrichtung des Bündnisses "Weinheim bleibt bunt!", denn die bunten Montage sollen zur Gewohnheit werden. "Sofern sich nichts Grundlegendes ändert, behalten wir die Form des Spaziergangs bei, wählen aber jedes Mal ein anderes Thema", sagt er. Wenn die wärmeren Monate kommen, könne man womöglich noch mehr Teilnehmer anziehen. Solange es draußen ungemütlich kalt ist, bleibt alles kurz und prägnant. Zwei Eigenschaften, welche die Rede von Albrecht Lohrbächer aufs Wunderbarste vereint.

Der frühere Schuldekan, Vorsitzende des Weinheimer Arbeitskreises Asyl und des Freundeskreises Weinheim-Ramat Gan ruft die Zweiburgenstädter dazu auf, Fremde willkommen zu heißen - und sich nicht denjenigen anzuschließen, die behaupten, Deutschland müsse "deutsch" oder Frankreich "französisch" bleiben. Er bringt aber auch ein Thema in Erinnerung, das in den Diskussionen um das "Charlie"-Attentat, die Pegida-Bewegung und die Terrorismusfrage unterzugehen droht: der zunehmende Antisemitismus in den Großstädten. "Die Karikaturisten von Charlie Hebdo waren allgegenwärtig, die Terror-Opfer aus einem jüdischen Geschäft wurden seltener erwähnt", beklagt er eine gewisse Einseitigkeit. Lohrbächer mahnt: Eine offene Gesellschaft sei nur dort möglich, wo jüdische Mitbürger nicht mehr ans Auswandern denken müssten.