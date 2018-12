Der Ladenburger Mario Unholz (unabhängig) hat am 26. Oktober bekannt gegeben, dass er sich um die Nachfolge von Bürgermeister Rainer Ziegler bewirbt.

SPD-Kandidat Stefan Schmutz hat seine Bewerbungsunterlagen am 13. Oktober abgegeben. Er wird auch von den Grünen unterstützt. Fotos (2): Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Noch bis zum 27. Dezember können Bewerbungen für das Amt des Bürgermeisters eingereicht werden. Einen Tag später tagt unter dem Vorsitz von Bürgermeister Rainer Ziegler um 18 Uhr der Gemeindewahlausschuss im Rathaus, um über die Zulässigkeit der Unterlagen zu entscheiden. Die Ladenburger sind am 22. Januar 2017 dazu aufgerufen, einen neuen Rathauschef zu wählen. Rainer Ziegler tritt nach 16 Jahren nicht mehr an.

Zwei Kandidaten haben bereits mit dem Wahlkampf begonnen: Der Ladenburger Mario Unholz, der als unabhängiger Kandidat ins Rennen geht, und der Sozialdemokrat Stefan Schmutz, der sich ebenfalls als parteiunabhängig sieht. Schmutz wurde den SPD-Mitgliedern in einer öffentlichen Sitzung Mitte Oktober vorgestellt. Die Parteimitglieder sprachen sich einstimmig dafür aus, ihn zu unterstützen.

Bei der SPD-Kandidatensuche waren im Vorfeld auch die Grünen involviert. Die ließen sich jedoch Zeit und stellten Schmutz ihren Mitgliedern erst in einer nicht-öffentlichen Sitzung am 3. November vor. In einer Pressemitteilung ließen sie die Öffentlichkeit dann wissen, dass auch sie den SPD-Kandidaten unterstützen werden.

Dass der Ortsverein der Grünen diese Sitzung im stillen Kämmerlein unter Ausschluss der Öffentlichkeit abhielt, wurde in der Stadt mit Erstaunen aufgenommen. Fordern doch gerade die Grünen auf Bundes- und Landesebene aber auch am Ladenburger Ratstisch immer wieder Transparenz und Offenheit. "Die Vorgehensweise ist für uns ganz normal. Die Kandidatenbefragung ist ein parteiinterner Vorgang, und weil er parteiintern ist, wird er auch intern geklärt", sagte Ortsvereinsvorsitzende Ingrid Dreier auf RNZ-Anfrage.

Ganz anders die Freien Wähler: "Klar, wir werden die Kandidatenbefragung, wie das bei uns üblich ist, öffentlich abhalten", kündigte Vorsitzender Rolf Ziech an. "Alle unseren Sitzungen sind öffentlich, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht." Die Termine für die Kandidatenbefragung sollen in der kommenden Sitzung besprochen und danach der Öffentlichkeit mitgeteilt werden.

Auch die FDP setzt auf Transparenz. Sie befragen die Bürgermeisterkandidaten in öffentlichen Fragerunden und wollen danach entscheiden, wen sie unterstützen. Schmutz machte am Samstag den Auftakt, Unholz wird sich am Samstag, 12. November, den Fragen der Freien Demokraten stellen. "Die FDP steht für Offenheit", sagte Vorsitzender Wolfgang Luppe, der sich eine Bemerkung zur Vorgehensweise der CDU nicht verkneifen konnte.

Die Christdemokraten nämlich haben angekündigt, "einen Knaller" zu präsentieren, diesen aber noch nicht gezündet. Luppe sagte dazu, der Kandidat schwebe zwar "noch im Himmel der Gerüchte", aber auch ihn wolle die FDP öffentlich befragen. Auch im CDU-Ortsverein gibt es Unstimmigkeiten wegen der Kandidatenpräsentation. Nur die drei Mitglieder der Findungskommission wissen derzeit, wer für die CDU ins Rennen um das Bürgermeisteramt gehen wird. Grund dafür ist, wie CDU-Vorsitzender Karl-Martin Hoffmann vor Wochen betonte, dass der Kandidat nicht erst bei den Bürgern bekannt gemacht werden müsse: "Er ist in der ganzen Stadt ein Begriff." Die Mitglieder, die nicht in der Kommission sitzen, können das nicht nachvollziehen.

Auch wegen der zu erwarteten kontroversen Diskussionen hat sich die Ortsvereinsspitze nun entschieden, die Öffentlichkeit bei der Kandidatenkür gar nicht erst einzuladen.

So etwas hat es bei den Ladenburger Christdemokraten sehr selten gegeben. Auch wenn die Kommission eine "Überraschungskandidaten" angekündigt hat, sorgt das Prozedere für Unmut: "So kann man die eigenen Mitglieder nicht hinhalten. Das geht so nicht", sagte ein langjähriges CDU-Vorstandsmitglied der RNZ.

Auch die CDU-Senioren-Union hätte sich ein etwas anderes Vorstellungsverfahren gewünscht. Ihr Vorschlag, den Kandidaten im voll besetzten Saal beim Besuch von EU-Kommissar Günther Oettinger Ende Oktober vorzustellen, wurde aber verworfen. Wie die RNZ erfahren hat, soll Senioren-Unionsvorsitzende Jutta Schmitz-Rixen nicht glücklich darüber gewesen sein.

Wer auch immer für die CDU ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus gehen soll, wird den Mitgliedern am 16. November im Nebenzimmer der Jahnhalle in einer nicht öffentlichen Versammlung präsentiert. Eine Pressekonferenz mit dem Kandidaten ist dann einen Tag später angesetzt.