Von Axel Sturm

Ladenburg. "Unser Papa ist toll, er hilft uns und ist lustig. Er hört aber zu sehr auf unsere Mama. Wenn sie nein sagt, sagt Papa auch nein": So klingt es, wenn die beiden Gymnasiastinnen Nele (15) und Lotta (11) über ihren Vater Mario Unholz sprechen. Er sei "richtig cool". Eine Beschreibung, die Unholz treffend findet.

Unholz ist Hauptamtsleiter im Mörlenbacher Rathaus und ein Familienmensch. Der Bürgermeisterkandidat ist in Ladenburg aufgewachsen. Als Sportbegeisterter hat er sich für das RNZ-Gespräch bewusst den Tennisplatz als Lieblingsplatz ausgesucht.

Der Tennisverein ist die zweite Heimat der Familie Unholz, die hier im Sommer fast immer anzutreffen ist. Mario Unholz ist mit Birgit (45) verheiratet. Die aus dem Remstal stammende Schwäbin lernte der Ladenburger 1993 auf der Verwaltungshochschule in Kehl kennen. Bald läuteten die Hochzeitsglocken in Ladenburg, und Mario Unholz weist gerne darauf hin, dass er in der St.-Sebastians-Kapelle heiratete, die heute ein kommunales Sorgenkind ist.

Unholz ging in Ladenburg zur Grundschule und besuchte das Carl-Benz-Gymnasium. Sport war ihm immer besonders wichtig. Er spielte beim FV03 bis zur B-Jugend Fußball. Seine Eltern waren begeisterte Tennisspieler, so dass Unholz schon früh viel Zeit auf der Tennisanlage verbrachte. Er machte später den Trainerschein und gab sein Wissen an den Vereinsnachwuchs weiter.

Von seiner Bundeswehrzeit wissen seine Kinder eine lustige Geschichte zu erzählen. Unholz war Panzerfahrer und hielt den Leopard auf Kurs. "Papa hat damals einen Zaun umgefahren. Das war bestimmt komisch", plaudert Lotta aus. "Es ist nicht so einfach, einen Panzer zu fahren", erklärt der Vater seiner Tochter, die sich für die Details aber nicht zu sehr interessiert.

Toll finden Nele und Lotta die Reisen, die im Hause Unholz geplant werden. Dreimal im Jahr packt die Familie die Koffer, um sich zu erholen. Den Winterurlaub verbringen sie gerne in Österreich. Zusammen mit Freunden buchen sie meist eine Ferienwohnung, damit der Skiaufenthalt erschwinglich bleibt. "In den verschneiten Bergen kann ich sehr gut entspannen. Die kalte klare Luft, der Blick auf die Gipfel und die Einkehr in den Hütten, das ist für mich Erholung pur", sagt Unholz, der ein sehr guter Skifahrer ist. Das finden zumindest Nele und Lotta.

Auch in den Pfingstferien sind Aktivurlaube angesagt. Vergangenes Jahr war die Familie an der italienischen Riviera unterwegs. Im dortigen Beach-Tennis-Camp verbesserten die begeisterten Beachtennis-Spieler ihre Fähigkeiten. Rimini sei das Mekka des Beach-Tennis, dort finde man exzellente Trainingspartner, so Unholz, der in seiner Altersklasse schon erfolgreich bei den Deutschen Meisterschaften mitmischte. Nele hat ihr Talent sogar bei den Weltmeisterschaften in Moskau gezeigt, die für sie ein unvergessliches Erlebnis war. Wegen der Bürgermeister-Bewerbung ruhen Mario Unholz’ Vereinsaktivitäten beim Tennisclub, wo er Erster Vorsitzender ist.

Ihren Sommerurlaub verbringt die Familie gerne auf Mallorca, doch auch Deutschland habe interessante Ecken. Im Vorjahr war die Familie in Berlin. Die Stadt machte mächtig Eindruck auf die Kurpfälzer, die am Scharmützelsee die Sommerfrische genossen.

Und wie sieht der perfekte Sonntag der Familie Unholz aus? "Lange schlafen" sprudelt es aus den vier Familienmitgliedern fast gleichzeitig heraus. Birgit Unholz macht vor dem Frühstück noch ein wenig Sport. Sie ist in einem Lauftreff aktiv. Den Frühstückstisch deckt sie am Sonntagmorgen meist selbst, was die anderen gerne zulassen. Danach geht es zum Wandern in den Odenwald. "Ich finde die Hütten am besten", sagt Lotta, ihre Schwester Nele genießt die frische Waldluft.

Am Abend steht ein gemeinsames Essen hoch im Kurs. Beliebt sind der Linseneintopf mit Spätzle, den Mutter Birgit sehr gut kocht, wie Lotta sagt. In ihrem Eigenheim in der Oststadt wird aber auch gerne der Grill oder der Pizzaofen angeheizt. Oft sind Freunde dabei. "Die Salatsoße macht Papa am besten", sind sich Lotta und Nele einig. Der Sonntagabend klingt häufig in der Gartenlounge aus.

Spannend finden die Kinder von Mario Unholz den Bürgermeisterwahlkampf. Ihr Vater habe zwar wenig Zeit für sie, aber dafür hat Mario Unholz den Kindern ein Versprechen abgegeben. "Wenn alles vorbei ist, gehen wir zusammen shoppen", freuen sich Lotta und Nele.