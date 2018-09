Weinheim. (sk) "1200". Das war die erste Zahl bei der Bürger-Information zum Thema Flüchtlings-Unterbringung am Mittwochabend. Sie stammte von Landrat Stefan Dallinger. "1200 Asylbewerber", sagte er, müsse der Kreis in diesem Jahr aufnehmen, verteilt auf Gemeinden und Große Kreisstädte. Etwas mehr ins Detail ging Adrienne Balmes vom Amt für Stadtentwicklung: Im Jahr 2012 wurden dem Kreis 405 Asylsuchende zugewiesen, 2013 waren es 708, für dieses Jahr ist mit 1160 Menschen zu rechnen, die zum Großteil aus dem bürgerkriegsgeplagten Syrien stammen. Andere Herkunftsländer sind Serbien, Eritrea und Afghanistan.

Der Kreis jedenfalls, so ergänzte Dallinger, sei für die Erst-Unterbringung zuständig, die maximal zwei Jahre dauere. Bereits 2013 sei er mit der Bitte an die Stadt Weinheim herangetreten, geeignete Standorte für eine Unterbringung von mindestens 200 Menschen zu nennen. Anderswo, so Dallinger, müssten sie bereits in Turnhallen einquartiert werden: "Und die Unterbringungsbehörde setzt alles daran, das zu verhindern." In Weinheim wurden darauf 49 in Frage kommende Häuser oder Grundstücke untersucht, drei bleiben am Ende übrig: die verlängerte Theodor-Heuss-Straße in der Weststadt, ein Gebiet südlich des Sandlochsportplatzes in Lützelsachsen sowie ein Standort in Sulzbach zwischen Damm- und Schleimweg.

OB Heiner Bernhard erklärte die Kriterien: Der Standort müsse ausreichend erschlossen sein, dürfe nicht zu starken Lärmbelästigungen ausgesetzt sein und solle sich in fußläufiger Entfernung zu Kindergärten, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten befinden, weil die Neuankömmlinge nicht motorisiert seien. "Die Leute kommen ja kaum mit dem Auto aus Afghanistan", entgegnete Bernhard ungehalten, als über die "Auto-Frage" bei den Bürgern immer wieder Unmut aufkam, Gelächter und Protestrufe laut wurden.

Das Publikum, auch hier eine eindrucksvolle Zahl, zählte etwa 600 Personen. Alle Plätze im Rolf-Engelbrecht-Haus waren besetzt, viele Besucher mussten stehen, die Stimmung war bei vielen bereits im Vorfeld gereizt, Befürworter und Gegner der Standorte hatten jeweils ihre Unterstützer. Bernhard griff diese Stimmung eingangs auf, ließ alle Zahlen beiseite und appellierte an das Mitgefühl der Weinheimer mit traumatisierten Menschen aus Kriegsgebieten: "Wir als demokratisches, wohlhabendes Land sind in der Pflicht, diesen Menschen Schutz zu bieten. Das sollte heute Abend die Basis unserer Diskussion sein."

Überhaupt, so Bernhard, verstand er die von ihm als fruchtbar erlebte Diskussion zum ersten Standort eines Flüchtlingsheims in der Heppenheimer Straße als "Blaupause", wollte in eine frühzeitige Diskussion mit den Bürgern einsteigen, anstatt fertige Pläne zu präsentieren. Immer wieder steckte die teils hitzige Stimmung auch ihn an, dann verfiel er ins Poltern. Aber nur kurz, zumeist blieb das Stadtoberhaupt bewundernswert gelassen, auch gegenüber der vorwurfsvollen Frage, ob in der Sache bereits alles entschieden sei. "Nein", sagte der OB deutlich: "Sonst hätten wir hier heute Abend eine fertige Häuser-Silhouette an die Wand projiziert und Sie vor vollendete Tatsachen gestellt."

So gelte es nun zu diskutieren, wo ein Haus für 70 bis 100 Personen stehen könnte, in einer "verträglichen Größe" also. Kleinere Einheiten, da herrschte Einigkeit unter den Verantwortlichen, seien weniger effizient für haupt- und ehrenamtliche Helfer. Dallinger forderte die Bürger auf, sich ebenfalls nach dem Vorbild der Anwohner in der Heppenheimer Straße zu Gremien zusammen zu schließen, mit denen die Verwaltung sprechen könne: "in einer offenen, fairen Diskussion."