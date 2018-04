Miserabler Zustand: Bereits im kommenden Jahr soll das Pflaster in der Wormser Straße erneuert werden, 2015 ist dann die Kirchenstraße an der Reihe. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. "Der Verdienst des SPD-Antrags ist es zweifelsohne, dass wir jetzt Schwung in die Sache gebracht haben", sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Prof. Rainer Beedgen kürzlich bei der Gemeinderatssitzung in Ladenburg. Der Grund für das Lob: Die Sozialdemokraten hatten sich für eine umgehende Lösung des Themas "Erneuerung des Straßenpflasters" eingesetzt. Ganz so schnell wollte die CDU dann aber doch nicht auf die Tube drücken, so dass es letztlich zu einem einstimmig angenommenen Kompromissvorschlag zum Beginn der Erneuerungsmaßnahmen kam.

Die Ratsmitglieder der SPD mussten sich in den vergangenen Monaten aus der Bevölkerung immer wieder Beschwerden über den miserablen Zustand der Kirchenstraße anhören. Auch über die Wormser Straße hätten sich die Reklamationen gehäuft. Daher beantragten sie, die Erneuerung der beiden Straßen bereits 2014 auf die Umsetzungsliste zu setzen. Ilse Schummer (SPD) formulierte als Ziel, möglichst bald eine fußgängertaugliche Altstadt zu haben.

Sympathie für den Antrag hatte der stellvertretende Stadtbaumeister und Tiefbauverantwortliche Gregor Völker. Er setzte sich allerdings dafür ein, die zeitlichen Abläufe nicht übers Knie zu brechen und riet dem Rat zu einer genauen Planung. Gerade die Kirchenstraße sei ein sehr sensibler Bereich, ergänzte CDU-Rat Dr. Meinhard Georg.

Er lehnt wie Beedgen zudem indische Pflastersteine an dieser Stelle ab. Diese wurden vor dem Teilstück Neckartorplatz zur Kirchenstraße verlegt. Ob die Qualität der Pflastersteine so gut ist, sei längst nicht sicher, sagte auch Gudrun Ruster (FWV). Erst wenn sich die Verlegung als unproblematisch erwiesen habe, sollte in der Kirchenstraße fortgefahren werden.

Ilse Schummer konnte die Bedenken nachvollziehen, so dass die SPD nicht darauf bestand, mit der Neupflasterung der Kirchenstraße schon 2014 zu starten. Wichtig war für sie allerdings, dass Vorarbeiten, wie Planungen, Ausschreibungen und Materialbestellungen 2014 erfolgten, um dann in 2015 mit der Pflasterung beginnen zu können.

Die Neupflasterung der Wormser Straße soll nach Angaben der Verwaltung schon kommendes Jahr abgeschlossen werden. Zwar werden hier umfangreiche Grabungstätigkeiten der Bodendenkmalpflege erwartet, aber wenn die Baumaßnahme vor Ostern begonnen werden könnte, wäre eine Ende bis zum Altstadtfest möglich. Allerdings müssen in der Wormserstraße auch umfangreiche Kanalsanierungen erfolgen.

In der Gemeinderatssitzung stellte Stadtkämmerer Claus Hessenthaler zudem die Jahresabrechnung vor: Im Jahr 2012 konnte die Stadt mehr als 15 Millionen Euro Steuereinnahmen verbuchen. Dies waren fast neun Millionen Euro mehr als veranschlagt. 2012 sei eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in Höhe von 14,5 Millionen Euro möglich gewesen. Die Rücklagen konnten auf fast 20 Millionen Euro aufgestockt werden.

Dass durch das Umlageverfahren im Jahre 2015 bereits hohe Zuweisungen an den Kreis erfolgen, trübte die Freude erst einmal nicht. So wie es aussieht, kann die Renovierung des Carl-Benz-Gymnasiums nun entspannt umgesetzt werden. CDU-Fraktionssprecher Beedgen setzte sich in einer Stellungnahme auch für den Bau einer Sporthalle ein. "Wenn nicht jetzt - wann dann?", fragte er. Auch SPD-Sprecher Steffen Salinger sieht die Entwicklung der Haushaltslage positiv, entscheidend ist für ihn allerdings, wie verantwortungsvoll man mit den sprudelnden Steuereinnahmen umgeht.

Alexander Spangenberg (GLL) sprach zwar von einer erfreulichen Entwicklung aber die finanzielle Atempause brauche Ladenburg, um die richtigen Projekte anzupacken. Die Finanzierung des maroden Bahnhofs und die Herstellung der S-Bahntauglichkeit gehöre für die GLL jedenfalls dazu. Auf die Bremse drückte dagegen FDP-Rat Wolfgang Luppe, denn von den Mehreinnahmen verbleiben in der Stadt höchsten 25 Prozent.