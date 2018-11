Hirschberg-Großsachsen. (zg/ans) Im Bereich der Talstraße 12 werden mehrere landwirtschaftlich genutzte Grundstücke durch eine Brücke über den Apfelbach erschlossen. Eine Überprüfung des Brückengewölbes ergab, dass dieses akut einsturzgefährdet ist und zur Sicherung eine sofortige Abstützung erfolgen musste (die RNZ berichtete).

Erst im Anschluss daran ist eine Reparatur des Brückenbauwerkes möglich. Mit den Arbeiten wurde die Firma Rapp aus Mosbach beauftragt. Im Laufe der Reparaturen seien an weiteren Stellen des Gewölbes größere Steinflächen herausgebrochen, teilte die Gemeindeverwaltung gestern mit.

"Die Arbeiten wurden daraufhin umgehend eingestellt und können erst wieder nach erfolgter Prüfung durch einen Statiker aufgenommen werden", heißt es in dem Schreiben weiter. Bei einem Ortstermin sei deutlich geworden, dass die Standsicherheit nicht mehr gegeben ist und "umfangreiche Sanierungsmaßnahmen der gesamten Brücke" notwendig sind. Bei den Sanierungsarbeiten gilt es einige technische Schwierigkeiten zu überwinden. So sei es zum Beispiel der instabilen Brücke nicht möglich, die Last des Baggers für die notwendigen Arbeiten zu tragen. Ebenso könne die unter dem Gewölbe angebrachte Stützkonstruktion während der Sanierung nur stückweise wieder abgebaut werden, um so einen unkontrollierten Einsturz zu verhindern.

"Die Arbeiten sollten unter Berücksichtigung der Wetterlage bis spätestens Anfang März 2014 abgeschlossen sein. Die Mehrkosten der Sanierungsmaßnahmen werden derzeit ermittelt", teilte die Verwaltung mit. Bislang ging es um Kosten von rund 24.000 Euro brutto für die Sicherung und rund 19.000 Euro brutto für die Reparatur.