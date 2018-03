Von Annette Schröder

Hirschberg. Viele freut es, einen aber nicht: Wie bereits berichtet, soll im ehemaligen "Schlecker"-Markt in der Breigasse 12 das Bistro "Fermo" entstehen. Der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) stimmte gestern einmütig dem Bauantrag hierfür zu und freuten sich über das Vorhaben. Die Mitglieder hatten allerdings einen Einwand auf dem Tisch liegen - den eines Nachbarn.

Der Nachbar, so erläuterte es Bürgermeister Manuel Just, fürchte, dass sich das neue Bistro eventuell geschäftsschädigend auf das Lokal in seinem Anwesen auswirken könnte. Im Einwand wird laut Just auch die Parkplatzsituation thematisiert. Außerdem sorgt sich der Nachbar wegen einer eventuellen Lärmbelästigung, die durch eine Außenbestuhlung entstehen könnte. "Politisch kann man das schon kritisch sehen", meinte Just. Betonte aber: "Wir haben dies hier nur baurechtlich zu entscheiden."

Und da sah der Bürgermeister keine Problem, zumal sich das Bistro auch aufgrund weiterer Gaststätten gut in die Umgebung einfügt. "Ich hoffe, dass sich das Bistro auf solch einem Niveau einpendelt, dass es viele Großsachsener besuchen", sagte Just. Er ging von einer "Belebung für die Ortsmitte" aus. Das sah auch Oliver Reisig (FDP) so. Er findet es schön, wenn sich neue Gewerbetreibende in der Gemeinde ansiedeln.

Ihn wunderte der Einwand des Nachbar etwas: So könne man wahrscheinlich davon ausgehen, dass sich kein Gericht vom einen auch auf der Speisekarte des anderen wiederfinden werde. Im Bistro "Fermo" will Sabri Taycimen türkische, kurdische und italienische Speisen anbieten. Auch Eva-Marie Pfefferle (SPD) sah keine Konkurrenz für das "gegenüberliegende Restaurant", wurde sie hinsichtlich des Einwenders etwas konkreter. Gegenüber befindet sich nämlich das Bierhaus "Zum weißen Lamm". Pfefferle hätte allerdings einen Laden für den ehemaligen "Schlecker" besser gefunden, freute sich aber ebenso über diese Lösung.

Keinen Grund, den Antrag abzulehnen, sahen auch Thomas Thünker (Freie Wähler) und Matthias Dallinger (CDU). Ob sich die Wirtschaften gegenseitig befruchten würden, bleibe abzuwarten, fand Thünker: "Ich hoffe jedenfalls, dass die Konkurrenz das Geschäft belebt."

Thomas Herdner (GLH) war jedenfalls überzeugt: "Konkurrenz bringt mehr Leben rein." Von einer solchen Situation könne oft der andere profitieren. Er erkundigte sich allerdings nach den auszuweisenden Stellplätzen. Laut Bauamtsleiter Rolf Pflästerer werde diese dann das Baurechtsamt prüfen. Weder er noch Just sahen allerdings diesbezüglich Probleme, da es vor dem ehemaligen "Schlecker"-Markt sowieso schon einige Stellplätze gibt.

Gute Nachrichten gab es noch für die Fans des "Fischwagens", der bislang regelmäßig auf dem Parkplatz vor dem "Schlecker" Station gemacht hatte. Für ihn soll laut Just schon eine neue Lösung gefunden worden sein.

Eine weitere gute Nachricht zum Schluss: Die Hirschberger Brunnen sollen bald wieder sprudeln. Wie Just auf eine Nachfrage von Jürgen Steinle (GLH) sagte, sollen die Brunnen noch vor dem 1. Mai wieder laufen. Die Witterung hatte bislang einen Strich durch die Rechnung der Verwaltung gemacht. Na dann: Wasser marsch!