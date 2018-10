OB Heiner Bernhard bei einem 'Neubürgerempfang': Er will den Internationalen Ausschuss. Foto: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim. Windeck und Wachenburg mögen noch so "altdeutsch" über Weinheim thronen - an einer Tatsache ändern sie nichts: Die Zweiburgen- ist längst auch eine Einwandererstadt. Knapp 6000 Immigranten aus der Türkei, Spanien oder Osteuropa prägen das Mittelzentrum, wovon dieses wiederum profitiert. Man denke nur an die südländischen Einflüsse auf Gastronomie oder Sport.

Die derzeitige Debatte dreht sich allerdings um politischen Einfluss. Zum Hintergrund: Lange Zeit hatte sich der Sozialbürgermeister auch um die Anliegen der Einwanderer gekümmert, in den frühen 1990ern konstituierte sich zudem ein "Koordinierungskreis zur Integration von Ausländern". Doch Stelle und Stab des Sozialbürgermeisters fielen einer Haushaltskonsolidierung zum Opfer - und der Koordinierungskreis beklagt eine viel zu lockere Anbindung an den Gemeinderat.

Folge: Die Stadt plädiert jetzt für die Einrichtung eines Internationalen Ausschusses. Der soll Weinheims Ausländern eine stärkere Stimme verleihen, die Vertreter von Migranten und Ratsfraktionen sowie das Wissen von Integrations-Fachleuten in einem politischen Gremium bündeln.

Doch Teile des Gemeinderats sehen das skeptisch: Ob Integration nicht eher eine Aufgabe der gesamten Stadtgesellschaft anstelle der Ratspolitik sei, zu welchen Themen der Ausschuss befragt werden solle - und ob er nicht die ohnehin lauten Ausländergruppen vertreten würde, fragten Vertreter der bürgerlichen Fraktionen Mitte der Woche im Hauptausschuss. Eine knappe Mehrheit wäre OB Heiner Bernhard bei diesem Thema zu wenig gewesen, deshalb stellte er schließlich einen "Ausschuss auf Probe" in Aussicht: Das Gremium solle ein Jahr lang arbeiten, dann sieht man weiter. Ob es so kommt, entscheidet am Mittwoch der Gemeinderat.

Die RNZ hat derweil nachgefragt: Bei Weinheimern, die aktuell Integrationspolitik machen - und in Städten, in denen es bereits Internationale Ausschüsse gibt. Fest steht: Zu tun gibt es nach wie vor genug. Und: Das Schwanken vieler Ratsmitglieder hat die gegenwärtigen Mitglieder des Koordinierungskreises - vorsichtig gesagt - nicht amüsiert. Das hängt auch, aber bei Weitem nicht ausschließlich, mit den 240 Asylbewerbern zusammen, die Anfang 2016 in Weinheim erwartet werden. Und denen man eigentlich eine "Willkommenskultur" bieten wollte.

"Dazu passt die gegenwärtige Diskussion nicht", so Albrecht Lohrbächer, Stellvertretender Vorsitzender des Koordinierungskreises und treibende Kraft im Arbeitskreis Asyl. An einem "Probejahr" beteiligen will er sich nur, wenn der Ausschuss tatsächlich in Themen eingebunden wird, die Ausländer und Flüchtlinge betreffen. Auch die SPD-Stadträtin und Vorsitzende des Koordinierungskreises, Stella Kirgiane-Efremidis, ist nicht glücklich über die Idee, "Menschen, die sich über Jahre hinweg engagiert haben, auf die Probe zu stellen".

Die dauerhafte Einrichtung eines Internationalen Ausschusses hält sie dagegen für richtig. "Wenn sich der derzeitige Kreis trifft, hat zum Beispiel ein türkisches Mitglied Probleme, für die Dauer der Sitzungen freizubekommen." Mit einem Ratsmandat in der Tasche wäre das kein Problem. Aufgewertet würde das Thema Integration aber auch innerhalb der Stadtpolitik, meint der Landtagsabgeordnete und Stadtrat Uli Sckerl (GAL).

"Man hat sich über die Jahre daran gewöhnt, informelle Kontakte zu pflegen", meint der Politprofi, "der Gemeinderat gilt nicht als verbündete Kraft." Zwar schickten die größeren Fraktionen Vertreter in Koordinierungskreissitzungen, "die Anliegen der Ausländer werden aber nicht überall gleich gewichtet". Mit der Ankunft der Asylbewerber müsse Integrationspolitik mehr bedeuten, als lediglich Akte des guten Willens herbeizuführen. Womöglich hätte auch die Debatte um Unterkünfte für Asylbewerber weniger emotional begonnen, wenn ein Integrationsgremium mitgearbeitet hätte, nennt Sckerl ein Beispiel.

> siehe weiteren Bericht