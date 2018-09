Von Silke Beckmann

Ladenburg. Mit "Alaaf", "Helau" und einem "dreifachen Ahoi" deckte Sängereinheits-Chefin Marianne Stein gleich die gängigen Narrenrufe sämtlicher Karnevalshochburgen ab. Musiker Günter Wagner forderte mit "Zicke, zacke" dazu noch ein donnerndes "Hoi, hoi, hoi", und damit war klar: Die Stimmung im glitzerbunt geschmückten Ratskeller war blendend.

Rund achtzig größtenteils ordentlich verkleidete Gäste waren gekommen, um ausgelassen Fastnacht zu feiern. Zur ersten Schunkelrunde ließen sie sich nicht erst lange bitten. Es gibt kein Bier auf Hawaii?

Im Ratskeller floss es dagegen reichlich, schließlich sollte es ein fröhlicher und vor allem langer Abend werden: "Im Sängerkeller soll’s heut krachen, wir wollen singen, schunkeln, lachen", gab Moderatorin Barbara Volk die allerseits gern befolgte Marschrichtung vor, um sogleich als "das kleine Bärbelein" in die Bütt zu steigen. Das hatte sich, wie bereits im vorigen Jahr, heimlich aus dem Kindergarten, wo es sich von den Erzieherinnen vollkommen unverstanden fühlte, fortgestohlen, um endlich einmal Tacheles zu reden. Und zugleich Einblick in die Beweggründe für streckenweise wenig nachvollziehbares Handeln zu geben - zumindest aus Sicht der Erwachsenen, die nachdrücklich den Abschied vom heiß geliebten Fläschchen fordern: "Für die Flasche schon zu groß, mach ich aus Trotz halt in die Hos." Da komme wohl die berufliche Erfahrung zum Tragen und vielleicht auch so manche Kindheitserinnerung, mutmaßte Stein.

Auch das Ehepaar Kraus trug zum Programm bei: Dieter Kraus machte sich so seine gereimten Gedanken: "Rentnerleben ist nicht leicht, wenn man’s mit dem Arbeitsleben vergleicht." Singstunde bei der Sängereinheit, Festausschuss der Kleingärtner, dazu der Feuerwehrchor und sechs Enkel - da kommt ein beachtliches Wochenpensum zusammen. Und dennoch: "Rentner haben niemals Zeit, doch wenn ich gebraucht werd‘, bin ich bereit." Dafür gab’s nicht nur Applaus, sondern auch einen Orden in Gestalt einer quietschgelben Plastikente.

Für Stimmung sorgte Gudrun Ruster, für einen Karnevalsspaß stets zu haben, alias Antonia aus Tirol mit einem musikalischen Medley, und der Ehrenvorsitzende, "Leierkastenmann" Helmut Kinzig, würzte den Abend mit gewohnt kritischen Worten. Dabei bekam der Bürgermeister sein Fett weg, und Stadtbaumeister André Rehmsmeier musste sich die Namensschöpfung "Bremsmeier" gefallen lassen, weil es im Neubaugebiet in der Weststadt schon länger nicht vorangeht. Einen Tadel war Kinzig zudem der Bodenbelag in der Römerstadt wert - zum einen hinsichtlich des Straßenpflasters, das es in seiner mannigfaltigen Beschaffenheit noch einmal ins Guinnessbuch der Rekorde schaffen werde, aber ebenso bezüglich der viel kritisierten Park-Markierungsnägel in der Hauptstraße sowie der immerhin seit September ausstehenden Fahrbahnmarkierungen in der Weinheimer Straße. Reichlich Lacher ernteten die "Kolpings-Mädels" mit ihrem originellen Strumpfhosen-Tanz. Angeordnet in einer Reihe, aber mit jeweils schwarz und weiß bestrumpften Beinen, hebelten sie schnell die Zuordnungsfähigkeiten ihrer Zuschauer aus, die sich blendend über nahezu unmöglich erscheinende Verrenkungen und Bewegungsabläufe amüsierten. Das Publikum erhob nachdrücklich die Forderung nach einer Zugabe, der Marion Stengel, Annette Schuschke, Ursula Knopf, Sigrun Baumann, Andrea Bündgens, Maria Körner und Barbara Volk zu fortgeschrittener Stunde mit einem Gummibärchentanz gerne nachkamen.

Bis dahin bot sich den Vereinsmitgliedern und Gästen vielfach Gelegenheit, selbst zu tanzen, sei es zu "Anita", "Michaela", Walzer- oder anderen Takten. Die Mühen hatten sich gelohnt, das Programm kam an, nahezu alle Plätze waren besetzt: "Ja, es ist gut besucht, wir sind zufrieden", so Vorsitzende Stein. Darauf ein Prosit - der gelungenen Veranstaltung und der Gemütlichkeit.