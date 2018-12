Von Axel Sturm

Ladenburg. Bei der Siegerehrung lief der neue Leiter der Drachenbootabteilung, Frank Meiritz, zur Höchstform auf. Wie bei einem Boxweltmeisterschaftskampf wurden von ihm die Sieger angekündigt, und die genossen die Prozedur in vollen Zügen. Schließlich hatten die neun Platzierten der drei Leistungsklassen "Frauen", "Mix" und "Open" wirklich eine Menge geleistet.

Der sportliche Ehrgeiz steigerte sich, je weiter die Teams Richtung Finale fuhren. Insgesamt waren 60 Mannschaften am Start, was für das Drachenbootfestival in Ladenburg eine Rekordbeteilung bedeutete. Vor der Siegerehrung, zu der Thomas Thieme von Veranstalter FV 03 auch den CDU-Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers begrüßte, dankte der Vorsitzende dem gesamten Team der Abteilung Drachenboot. "Ihr habt wieder eine großartige organisatorische Leistung gezeigt", sagte Thieme, der besonders den Steuermännern für ihren prima Job dankte. Auch der Bauhof der Stadt Ladenburg habe ein Riesenkompliment verdient, und die Anwohner erhielten für ihr geduldiges Verständnis einen Sonderapplaus.

Auch dem Bürgermeister der Stadt verging bei der Siegerehrung nicht die gute Laune. Zwar ist sein eigenes Team, "Die Stadtdrachen", in diesem Jahr baden gegangen. Aber die Veranstaltung bezeichnete Rainer Ziegler trotzdem als "eine Wucht". "Gigantisch schön" sei das Festival gewesen, das längst einen festen Platz im Ladenburger Veranstaltungskalender hat. Ziegler freut sich schon jetzt auf das zehnte Drachenbootfestival im nächsten Jahr. Das runde Jubiläum wird dann sicher entsprechend gewürdigt. Bei der Vergabe der Drachenboot-Pokale durch Frank Meiritz war die Stimmung noch mal bestens. Vor allem bei den Siegern. Bei ihrer ersten Teilnahme sicherten sich in der Frauenklasse "Die legendären Knalltüten" der Turnerinnen der TG Heddesheim den Sieg. Den zweiten Platz belegten die Meerjungfrauen von "Frutti di Mare", die den Vorjahrssieger, die Ladenburger "Neckarschneggen", auf den 3. Platz verwies.

Im "Mix"-Team - hier musste die Hälfte der Bootsbesatzung weiblich sein - gewann wie schon so oft das Team des Carl-Benz-Gymnasiums. Die Schülerinnen und Schüler haben es einfach drauf und beweisen Jahr für Jahr viel Gefühl für das Drachenbootfahren. Die "Alptraumpaddler" aus Sandhofen holten sich den zweiten Platz. Dritter Sieger wurde das Team "CBG-Legends", das den sportlichen Erfolg des Ladenburger Gymnasiums komplett machte.

Als Königsklasse gilt die "Open"-Gruppe, in der meist reine Männermannschaften starten. Hier war der Vorjahrssieger "Falscher Dampfer" das Maß aller Dinge. Hauchdünn setzten sich die Matrosen aus Ladenburg und Umgebung vor den "SCA-Dragons" aus Mannheim durch. Die meisten Kilos auf die Wage brachte das Team der Firma Sax + Klee. Die Schwergewichte fuhren in ihrer Klasse auf den dritten Platz vor, was das Team vom Bau überschwänglich feierte.