Von Axel Sturm

Ladenburg. Der Ladenburger Gemeinderat hat den städtischen Haushaltsvorentwurf gebilligt. In einer "Extrasitzung" arbeiteten die Ratsmitglieder das Zahlenwerk mit einem Gesamtvolumen von rund 37,4 Millionen Euro Abschnitt für Abschnitt durch und gaben es ohne Änderungen an die Verwaltung zurück. Die Diskussionen drehten sich dabei vor allem um strukturelle Veränderungen.

Der Haushalt 2013 bereitet der Stadt Ladenburg keine Sorgen: Die örtlichen Betriebe überweisen nach Schätzungen von Stadtkämmerer Claus Hessenthaler rund 7,5 Millionen Euro Gewerbesteuer. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen, und auch der Blick in die 19 Millionen Euro starke Rücklage ist durchaus erfreulich.

Weil mit der Sanierung des Carl-Benz-Gymnasiums, dem geplanten Bau einer Sporthalle (eventuell mit einer Ausstattung für kulturelle Veranstaltungen) und der Sanierung des Bahnhofes gleich drei Großprojekte zu stemmen sind, wurde die eine oder andere Ausgabe dann aber doch hinterfragt.

So stand das Thema "Verrechnungen von Bauhofleistungen" im Mittelpunkt einer kontroversen Debatte. Steffen Salinger (SPD) zollte der Leistung der Bauhofmitarbeiter zwar seine Anerkennung, doch ein "Weiter so!" könne sich die Stadt nicht erlauben. Der Verwaltungshaushalt werde immer mehr aufgebläht. Und die Personalkosten des Bauhofes seien um gut 100.000 Euro auf knapp 900.000 Euro gestiegen.

Es sei aber trotzdem nicht möglich zu errechnen, ob intern oder extern vergebenen Arbeitsaufträge günstiger seien. "Mir fehlen da die Worte", forderte Salinger die Stadt zum Handeln auf. Auch CDU-Fraktionsvorsitzender Professor Rainer Beedgen vermisst beim Bauhof eine klare Linie. Er forderte mehr Transparenz, wo und in welchem Umfang Kosten entstehen.

Das Problem ist der Stadtverwaltung bekannt. Es wurde daher eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet, um den Bauhof für die Zukunft besser aufzustellen. "Es gibt Defizite", räumte Bürgermeister Rainer Ziegler ein. Wenn Leistungen "outgesourct" (auf deutsch: ausgegliedert) werden, müsse der Zuschussbedarf für den Bauhof eigentlich zurückgehen. Das Gegenteil sei jedoch der Fall, sieht auch das Ladenburger Stadtoberhaupt Handlungsbedarf.

Diskussionen gab es auch zum Thema "Sporthallen". Weil die Halle an der "Alten Martinsschule" bald abgerissen wird, will Bürgermeister Ziegler eine Ersatzhalle als Anbau an die Lobdengauhalle auf den Weg bringen. Im Vermögenshaushalt plante die Verwaltung hierfür einen "Platzhalter" in Höhe von 2,6 Millionen Euro ein.

Für viele Räte ist dies eine "falsche Botschaft" an die Ladenburger Bevölkerung, da die Umsetzung des Projektes noch nicht in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist.

Wenn die Investition eingestellt sei, gebe es praktisch kein Zurück mehr, kritisierte FDP-Stadtrat Wolfgang Luppe. Das sah Ziegler wiederum anders: Ob und in welcher Ausführung die Halle gebaut wird, sei noch "keinesfalls" entschieden.