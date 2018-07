Weinheim. (keke) Vorstand und Aufsichtsrat der Volksbank Weinheim sowie Vertreter des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes und der DZ-Bank haben jetzt Volksbank-Vorstandsmitglied Uwe Bleich im Restaurant des Golfclubs "Heddesheim Gut Neuzenhof" verabschiedet. Bleich hatte 36 Jahre lang bei der Volksbank gearbeitet, sein Handwerk von der Pike auf als einfacher "Azubi" gelernt uns sich zum Mitglied im Vorstandstrio hochgeschafft. Dem Vorstand gehörte er seit 2003 zwölf Jahre lang an.

Nun verlässt der 55-Jährige die Volksbank, um sich als Vorsitzender der "Hans-Werner Hector Stiftung II" einer neuen Herausforderung zu stellen. Bereits in den vergangenen Jahren hatte Bleich die Hector-Stiftung "im Nebenjob" vertreten.

Aufsichtsratschef Wolfgang Scheffler sagte in seiner Laudatio, dass man mit Bleich einen "in der Wolle gefärbten, echten Volksbanker" verabschiede. In einer für heutige Verhältnisse ungewöhnlich langen Treue zum Unternehmen habe Bleich eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Diese verlief über die Stationen "Vertriebssteuerung", "Marketing" und "Controlling", als Betreuer vermögender Privatkunden bis hin zum Vorstand.

"Ehrgeiz ohne Aufdringlichkeit und Strebertum", dazu Ruhe, Gelassenheit, Intelligenz, Fleiß, Zähigkeit und Durchsetzungsvermögen: Das seien die Attribute, die Bleich auszeichneten, so Scheffler. Darüber hinaus sei Bleich im Geschäftsleben "ein Vollstrecker wie einst Gerd Müller" gewesen. Die Parallele zum einstigen Bayern- und Deutschland-Torjäger: Bleich erkannte Gelegenheiten schnell, handelte "und machte dadurch den Unterschied".

In schwierigen Zeiten, als es der Volksbank nicht gut ging, sei es Bleich selbst, Wolf-Dietrich Möller und Manfred Soßong gelungen, das Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Scheffler: "Mit Bleich geht ein Teamplayer, den wir gerne noch länger in der Mannschaft behalten hätten." "Die Zukunft gehört denen, die die Möglichkeiten erkennen, bevor sie offensichtlich werden": Nicht mit dem FC Bayern München, sondern mit Oscar Wilde hielt es Vorstandssprecher Manfred Soßong: Bleich habe sich durch Professionalität wie Bodenständigkeit ausgezeichnet, habe zu jeder Zeit die richtigen Visionen, zündende Ideen und ein Gespür für das Notwendige gehabt. Auch Soßong bedauerte, dass Bleich ausscheidet.

Für den Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband hatte Präsident Roman Glaser die Silberne Ehrennadel mitgebracht. Mit seiner analytischen Art, seiner Kompetenz sowie seinem "verschmitzten Humor", so Glaser, habe Bleich der Volksbank eine unverwechselbare Prägung verliehen. Bleichs "Entwicklung eines wertschätzenden Miteinanders" stellte DZ-Vorstand Lars Hille in den Mittelpunkt. Hille zu Bleich: "Sie hinterlassen eine Bank auf Erfolgskurs."Auch für ihn selbst stelle der Abschied "ein scharfes Schwert" dar, so Bleich. Wer mit Lob geizig sei, der spare an der falschen Stelle, habe er gelernt: "Sie alle waren mit ihrem Lob mir gegenüber sehr großzügig."

"That’s Life: Veränderung ist das ganze Leben", dankte Bleich Ehefrau Annette und seiner Familie, die ihm Mut zu seiner Entscheidung gemacht hätten. Von seiner neuen Aufgabe erhoffe er sich mehr persönliche Freiräume, er freue sich aber auch auf die neue und "spannende Herausforderung sowie die verantwortungsvolle Tätigkeit", die in einer der größten privaten Stiftungen Deutschlands auf ihn warteten.