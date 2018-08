Von Axel Sturm

Ladenburg. Na also, geht doch: Auch in Ladenburg werden Königinnen bedient. Als vor einigen Tagen die Niederländische Königin "Beatrix" alias Hape Kerkeling das Ladenburger Gasthaus "Zum Goldenen Stern" betrat (die RNZ berichtete), wurde sie von Wirtin Nadine Schellenberger sofort erkannt und natürlich nicht vor die Tür gesetzt. Weniger Glück hatten in diesem Jahr am 18. August Beatrix' "Kollegin" Silvia von Schweden sowie ihr Mann König Carl-Gustav, die im "Goldenen Stern" nicht bedient wurden. Weil die Schellenbergers sich an jenem Donnerstag um eine Hochzeitsgesellschaft kümmern mussten, wurde das Königspaar - sehr freundlich, aber bestimmt - aus der Gaststätte hinauskomplimentiert. Der RNZ-Exklusivbericht über die schier unglaubliche Geschichte aus der Kurpfalz wurde zum Sommerloch-Thema 2011; Ladenburg und seine Wirtin Nadine Schellenberger waren in aller Munde.

Die Story aus dem Städtchen am Neckar gefiel wohl auch dem Moderator der ZDF-Sendung "Menschen 2011", Hape Kerkeling, der Nadine Schellenberger in seinen Jahresrückblick einlud (die RNZ berichtete). Schellenberger wird ihre Königsgeschichte nun am kommenden Sonntag um 20.15 Uhr vor einem Millionenpublikum nochmals zum Besten geben. Mit Moderator Hape Kerkeling wird sie einen Gesprächspartner vorfinden, der "königlich denken und mitfühlen" kann: Kerkelings königliche Geschichte, die im Jahre 1991 in der Comedy-Serie "Total normal" für Heiterkeit sorgte, ging sogar in die Fernsehgeschichte ein. Er nahm damals den Staatsbesuch der Niederländischen Monarchin im Jahre 1991 aufs Korn. Wenige Minuten vor dem Eintreffen der Königin fuhr Kerkeling als Beatrix verkleidet in einer Limousine vor Schloss Bellevue vor. Weder die Sicherheitskräfte noch die Gäste merkten damals, dass es sich gar nicht um die echte Königin handelte...

Eigentlich wollte Kerkeling sein schickes blaues Beatrix-Kostüm von damals nicht mehr auf dem Kleiderschrank herausholen. Doch für Nadine Schellenberger machte der prominente Moderator nun eine Ausnahme. "Damit hat die Wirtin nicht gerechnet - die war total überrascht und regelrecht baff", berichtete Steffen Salinger, der mit Freunden im "Goldenen Stern" gerade speiste, als Kerkeling die Gaststube betrat. "Wir haben uns köstlich amüsiert - für uns alle war es ein tolles Erlebnis", so Salinger, der den Eindruck hatte, dass Kerkeling seinen Königinnenauftritt richtig genoss. Er forderte die Gäste sogar auf, mit den ausgeteilten niederländischen Fähnchen kräftig zu winken.

Die Stimmung in der Gaststube war "locker", berichtete Salinger. Nur als die Fernsehleute die Fähnchen wieder einsammeln wollten, protestierten die Kinder vehement.

Der erneute "königliche Besuch" war zuvor auch den Ladenburgern aufgefallen. Vor dem neuen Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr fuhr die Limousine zuerst vor. Hier fragte Fahrer Johann nach dem Weg zum "Goldenen Stern". Feuerwehrmann Jürgen Volk traute seinen Augen nicht, als die "Königin Beatrix" kurz aus dem Fenster der Nobelkarosse schaute. "Das ist doch der Kerkeling", wurde "Beatrix" von den Blauröcken sofort erkannt. Um die Erfüllung einiger Autogrammwünsche kam die Königin nicht umher.

Der Fahrer der Königin hatte in Ladenburg Schwerstarbeit zu leisten. Nur mit großer Mühe steuerte er die Limousine unfallfrei durch die engen Gassen der Altstadt. Die Stadtverantwortlichen sollen die Aufhebung der Sonntagssperrung strikt verweigert haben, was unterstreicht, dass nicht nur die Wirtin sondern auch die Oberen Ladenburgs keine "Standesunterschiede" dulden.

Die Nachricht über den königlichen Kerkeling-Besuch verbreitete sich in Ladenburg übrigens wie ein Lauffeuer. Das "gemeine Volk" verabschiedete "Beatrix" mit einem herzlichen Kurpfälzischen Applaus. Viel Zeit für die schaulustigen Ladenburger nahm sich Beatrix allerdings nicht: Graziös stieg sie in die Limousine, und vorbei war es mit dem königlichen Besuch.

Fi Info: "Menschen 2011", Jahresrückblick mit Hape Kerkeling, Sonntag, 11. Dezember, 20.15 Uhr, im ZDF.