Von Nicoline Pilz

Schriesheim. Es ist ruhig in der Talstraße, gestern in den frühen Morgenstunden, was angesichts der Vollsperrung im Bereich des Ostportals am Tunnel nicht verwundert. Nur ganz wenige Fahrzeuge sind unterwegs, und auf der Strecke hoch zur derzeit bekanntesten Baustelle in und um Schriesheim passiert lediglich ein Lastwagen mit Anhänger die Engstelle auf Höhe der Heidelberger Straße.

Er zwingt einen auf den Bordstein – keine Seltenheit, wenn sich auf der engen Straße zwei Fahrzeuge begegnen, von denen eines größer ist als ein normales Auto. "Anliegerverkehr frei bis Baustelle", steht auf einem Schild an der Brücke, wo sich Talstraße und L 536 über einige hundert Meter in zwei entgegengesetzt führende Einbahnstraßen trennen.

Für die Gastronomie wichtig ist der Hinweis, dass Burggasthof Strahlenburg, Hotel "Neues Ludwigstal" und Hotel Scheid mit dem Auto zu erreichen sind. Anders als das Waldschwimmbad, das nur zu Fuß oder per Rad angesteuert werden kann. Zum Leidwesen des Betreibervereins IEWS, der hofft, dass die Vollsperrung am 7. September wie angekündigt aufgehoben werden kann.

Ansonsten: Kein Verkehr mehr bis zur Baustelle, wo zurzeit die Arbeiten zum Anschluss der Talstraße (L 536) an die zukünftige Tunnelzufahrt im Bereich des östlichen Tunnelportals laufen. Dass bei den Aushubarbeiten zur Tieferlegung der Tunnelzufahrt "Untergrundprobleme" aufgetreten sind, regt Bauleiter Volker Staudacker vom Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe nicht groß auf. Überraschungen gibt es auf so einer Baustelle immer. Gerade dann, wenn der Untergrund so schwierig ist, wie hier. Der Fels dürfte mit ursächlich dafür gewesen sein, dass seinerzeit die Kanäle nicht auf öffentlichem Grund unter der Talstraße verliefen, sondern durchs Wiesengelände am Hotel Scheid.

Im Zuge der Arbeiten entlang der Talstraße verlegte die Stadt im Juni die Kanäle wieder zurück und ließ zugleich neues Material verfüllen. Warum dieses keine ausreichende Tragfähigkeit aufweist, kann Staudacker nicht sagen. Klar sei, dass das "feuchte und verklumpte" Zeug eben auf einer Länge von circa 80 Metern wieder rausmüsse. "Es ist komplett durchnässt. Die Regenfälle in der letzten Zeit haben sich auch ausgewirkt."

Die Frage, ob der Untergrund von Anfang an mangelhaft war, also womöglich ein Fehler des Herstellers vorliegt wie bei der Sanierung der Ladenburger Straße im vergangenen Jahr, konnte das Bauamt im Rathaus jedoch nicht beantworten. Dort verwies man auf die Karlsruher. Die Verlegung der Kanäle ist ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt und Regierungspräsidium. Inwiefern die Probleme Auswirkungen auf die Aufhebung der Sperrung am 7. September haben könnten, kann der Bauleiter noch nicht sagen. "Das wissen wir erst Mitte oder Ende kommender Woche."

Ansonsten aber laufe es gut auf der Baustelle: "Wir sind echt zufrieden", sagte Staudacker. Am vorvergangenen Freitag verlief die alte Trasse noch drei Meter oberhalb des heutigen Geländes. Der Aushub ist jetzt abgeschlossen, die Frostschutzschicht bereits eingearbeitet.

Sicherheitskabel für Tunnel werden jetzt gelegt

Als nächstes werden Bordsteine gesetzt und die Fundamente der Ampeln hergestellt. Auch die Leerrohre für die Verkabelung der sicherheitstechnischen Versorgung des Tunnels werden nun gelegt. Die Leitungen werden die Höhenkontrolle und die so genannte "Wechselwegweisung" steuern. Analoges Beispiel sind die Anzeigetafeln am Saukopftunnel bei Weinheim.

Wann die Asphaltdecken auf den neuen Streckenabschnitt als Verbindung von Tunnelzufahrt und Talstraße aufgetragen werden, ließ Staudacker offen: "Das sehen wir kommende Woche. Zuerst müssen wir jetzt das Material hier austauschen." Für Zaungäste ist das, was auf der Baustelle passiert, von großem Interesse: "Die Zuschauerkulisse ist recht groß, und wir haben einige Stammgäste hier", bemerkte der Bauleiter schmunzelnd.