Wieder mal eine baupolitische Debatte in Weinheim. Stein des Anstoßes sind Pläne für das alte Notariatsgrundstück. Foto: Kreutzer

Weinheim. (keke) Neben der Diskussion über einen weiteren Standort für eine Gemeinschaftsunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen (die RNZ berichteten) hatte der Gemeinderat am Mittwoch ein zweites "heißes" Thema auf seiner Tagesordnung: Die hinter dem Notariatsgebäude geplante Bebauung des Grundstücks Grabengasse 8 mit acht Wohnungen und einer Tiefgarage mit 18 Stellplätzen hatte wegen ihrer Dimensionen nicht nur die Anwohner auf den Plan gerufen; auch Teile des Gemeinderats fühlten sich durch die von der Verwaltung im April erteilte Baugenehmigung vor vollendete Tatsachen gestellt.

Projektentwickler ist die Firma V+S aus Walldorf, Architekt Herbert Rohde stellte die Baupläne vor. Über eine "Vorgehensweise, bei der Baurecht im Hinterzimmer gemacht wird", empörte sich Stadträtin Dr. Elke König, die am Mittwoch noch für die CDU im Gemeinderat saß, künftig aber die Weinheimer Liste repräsentieren wird.

Die Art und Weise, wie mit den Einwendungen der Bürger und dem Willen des Gemeinderats umgegangen werde, seien "enttäuschend", so König. Auf Kritik der Stadträtin stieß vor allem ein Brief von Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner, in dem dieser dargelegt hatte, warum sich weder der Gemeinderat noch der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) mit dem Thema zu beschäftigen brauchten.

"Bereits vier Tage später hat die Verwaltung die Baugenehmigung erteilt, obwohl es erkennbare Unruhe im Gemeinderat gab", so König weiter. Wenn der Gemeinderat eine Sache behandelt haben wolle, dann müsse die Verwaltung reagieren und dürfe noch keine Genehmigung erteilen. Nachdem dies aber geschehen war, seien dem Rat jetzt die Hände gebunden. Nur die Anwohner könnten noch gegen das Bauvorhaben klagen.

Die Baugenehmigung sei rechtmäßig erteilt worden, weil sich der Projektträger an den bereits 2008 erteilten Bauvorbescheid halte, wies Fetzner die Vorwürfe zurück. Die Verwaltung habe sehr wohl um die Unsicherheit des Gemeinderats gewusst und deshalb auch ein Schreiben mit den Regularien der Hauptsatzung verschickt und die städtebauliche Relevanz der Baumaßnahme erläutert. Dem Brief seien alle Pläne beigelegen, die vorgeschriebene Acht-Wochen-Frist sei eingehalten worden.

"Hätte die Verwaltung ihre Arbeit nicht richtig gemacht", so Fetzner, "hätte uns das Regierungspräsidium zurückgepfiffen". Eine derartige Bau- und Informationspolitik müsse den Gemeinderat "vor den Kopf schlagen", erregte sich Peter Lautenschläger (Weinheim-Plus) über eine "bis zum Anschlag ausgeschöpfte Bau-Grundfläche". Wenn sich gegen eine Baugenehmigung derart viele Anwohner wendeten, müsse der Gemeinderat angehört werden.

Die Freien Wähler fühlten sich gut in-formiert, die Genehmigung sei zu Recht erfolgt, bezog Fraktionssprecher Gerhard Mackert die Gegenposition. Verständnis für die "sich bedrängt fühlenden Anwohner" äußerte Dr. Alexander Boguslawski (GAL). Obwohl die Angelegenheit von gemeinderätlichen Ausschüssen hätte behandelt werden müssen, fand auch er alle Einwände "überzeugend beantwortet" und "baurechtlich alles korrekt". Zurückgenommen werden müsse aber die vom Gemeinderat der Verwaltung gegenüber erteilte Satzungs-"Ursünde" in Bauangelegenheiten.

Lehner: "Selbstentmachtung

des Rats zurücknehmen"

"Wir sind keine Bauverhinderungsbehörde, wir machen keine Gesinnungspolitik, sondern praktizieren Baurecht!", platzte OB Heiner Bernhard der Kragen. Er lasse die Stadt nicht sehenden Auges in Schadensersatzprozesse hineinlaufen, in denen man auf verlorenem Posten stehe. "Wenn wir nur einen Millimeter von der Baugenehmigung abweichen, ist dies bereits klagefähig".

Die Stadt könne an dieser Stelle das Baurecht nicht neu definieren, stellten sich Wolfgang Metzeltin (SPD), Dr. Wolf-gang Wetzel (FDP) und Carsten Labudda (Die Linke) auf die Seite der Verwaltung. Für "mehr Sensibilität", um dem "Transparenz- und Informationsbedürfnis" des Gemeinderates zu entsprechen, plädierte Dr. Michael Lehner (Weinheim-Plus). Er verstehe die Debatte als "Auftaktveranstaltung" für den neuen Gemeinderat, der seine vor Jahren vorgenommene "Selbstentmachtung" rückgängig machen müsse.