Schriesheim. (cab) In der Nacht auf Dienstag, gegen 2.50 Uhr musste die Feuerwehr auf die L 536 auf Höhe des Alten- und Pflegeheims "Stammberg" ausrücken. In der Pressemitteilung zum Einsatz ist von einem Sturmschaden die Rede. Ein Baum war umgestürzt und blockierte die Landstraße komplett. Für mindestens zwei Stunden war die L 536 in beiden Richtungen gesperrt. In dieser Zeit zersägten die Kameraden den Stamm, trennten ihn von der Wurzel ab und entfernten einen weiteren Baum von der Straße, der beim Fall des ersten mitgerissen wurde. Auch Äste weiterer Gehölze waren abgeknickt und drohten auf die Fahrbahn zu fallen. Daher entfernten sie die Feuerwehrleute mit Hilfe der Drehleiter.

Offenbar war der Schaden an dieser Stelle aber noch größer, denn der Rhein-Neckar-Kreis teilte gestern mit, dass es in der Talstraße ab Ortsausgang Schriesheim bis zum Abzweig nach Altenbach in den nächsten beiden Tagen zu Verkehrsbehinderungen kommen könne. Die Bäume, die die Feuerwehr entfernt hat, waren nämlich in einer Kettenreaktion gefallen. Eine große Eiche in der Böschung hatte im schlammigen Untergrund ihre Standfestigkeit verloren, neigte sich und löste so die Baumstürze aus. Jetzt soll auch dieser Baum gefällt und anderes Grün von den Forstleuten und vom Straßenbauamt weggeschafft werden: "Da liegt noch jede Menge herum", so Feuerwehrkommandant Oliver Scherer. Die Arbeiten dauern am heutigen Mittwoch und am Donnerstag jeweils zwischen 8 und 15 Uhr. In dieser Zeit werde der Verkehr an der Räumstelle immer wieder angehalten werden müssen, so das Landratsamt. Ortskundige umfahren den Bereich besser.