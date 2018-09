43 Stellplätze entlang des alten Fußwegs (lange rosarote Reihe), acht Plätze neben den Garagen an der Breslauer Straße (oben rechts) und je drei Plätze vor den Blocks in der Königsberger Straße (hellrot). Macht zusammen: 60 Parkplätze. Grafik: Görtz & Fritz Architekten

Von Günther Grosch

Weinheim. Die Parksituation in weiten Teilen der Weststadt ist äußerst angespannt. Wie der Vorstandsvorsitzende der Baugenossenschaft Weinheim (BGW) Lorenz Freudenberg am gestrigen Montag mitteilte, sieht sich die Genossenschaft in der Pflicht zu handeln.

Hintergrund: Im Wohngebiet Breslauer, Königsberger und Stettiner Straße gibt es für 232 Wohnungen nur 84 Stellplätze. Als das Baugebiet 1963 errichtet wurde, konnten nicht alle Stellplätze vermietet werden und standen somit zum Teil leer.

"Diese Situation hat sich heute grundlegend geändert", erläutert BGW-Geschäftsführer Axel Langel. "In vielen Familien gibt es heute zwei Autos, und der Besitz eines Stellplatzes ist ein wichtiges Anliegen vieler Mieter."

Die Vorplanungen zur Lösung des Problems liefen bei der Baugenossenschaft schon seit über zwei Jahren, so Langel weiter. Auch der BGW-Aufsichtsrat mit seinem Vorsitzenden Jörg Soballa ist immer wieder auf die Problematik angesprochen worden und in die Planungen mit eingebunden.

Knackpunkt: Die Schaffung einer großen Anzahl oberirdischer Stellplätze zwischen den Hauszeilen hätte die Wohnqualität wesentlich beeinträchtigt und kam daher nicht in Frage. Außerdem hätten viele große Bäume gefällt werden müssen, die das Gebiet prägen. Eine Tiefgarage wiederum war wirtschaftlich nicht zu vertreten. Langel: "Zur Kostendeckung wäre eine Miete von 120 Euro monatlich pro Stellplatz erforderlich gewesen." Oberbürgermeister Heiner Bernhard und Erster Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner haben die Angelegenheit mittlerweile zur Chefsache erklärt: So werden zurzeit Straßenbauarbeiten in der nahe gelegenen Danziger Straße durchgeführt, um die Parksituation zu verbessern.

Aktueller Stand: Mit Unterstützung des Stadtplanungsamts hat die Baugenossenschaft mit Grundstücksnachbarn über den Bau eines mehrgeschossigen Parkdecks auf dem Gebiet der jetzigen Garagenhöfe (Grafik oben rechts) verhandelt. Nachdem hier keine Lösung zustande kam, werden nunmehr 60 Stellplätze durch den Ausbau des Fußwegs innerhalb des Wohngebiets zu einem Fahrweg sowie an den Giebelseiten der Häuser in der Königsberger Straße errichtet.

Hierbei wird der Fuß- und Fahrweg ausschließlich für die anliegenden Parkplätze genutzt und ein Wendehammer angelegt. Hierzu muss noch die Nutzung beziehungsweise der Kauf eines städtischen Grundstücks geregelt werden. Die Baugenossenschaft braucht hier nochmals die Unterstützung der Stadt Weinheim.

Insbesondere für ältere Mieter oder Mieter mit Familien sei es wichtig, dass der Parkraum in der Nähe der Wohnung liegt, so die BGW. Gerade für den sensiblen Bereich Ecke Breslauer Straße/Königsberger Straße (oben links) sei dies sichergestellt. Darüber hinaus wurde auch auf Stellplätze verzichtet, um den Kreuzungsbereich und den gegenüberliegenden Kindergarten nicht zu gefährden.

Langels Fazit: "Durch die neuen Stellplätze können alle 53 Bewerbungen unserer Mieter, die zurzeit bei der Baugenossenschaft vorliegen, bedient werden. Auch die Parksituation im Umfeld wird sich entspannen."