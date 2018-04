Von Axel Sturm

Ladenburg. Das Unternehmen "Total Feuerschutz", das derzeit rund 400 Mitarbeiter beschäftigt - davon rund 100 am Standort Ladenburg - investiert kräftig in die Zukunft. Mit der Modernisierung des Übungslöschplatzes und dem Ausbau des Schulungszentrums will sich die Firma breiter aufstellen. Jürgen Joseph, Geschäftsführer des Unternehmens, das zur Tyco-Gruppe gehört, ist froh, dass der Mutterkonzern die hohen Investitionen von über zwei Millionen Euro genehmigt hat. Zu Beginn der Planungen sollten nur 500 000 Euro am Standort Ladenburg investiert werden.

Mit dem Abtragen des belasteten Erdreiches (rund 2500 Tonnen) am alten Löschplatz wurde nun ein erster Arbeitsschritt beendet. Der Löschplatz, größter seiner Art in Deutschland, wurde in der Vergangenheit benötigt, um die Produkte zu testen. In Ladenburg werden unter anderem Handfeuerlöscher für Flugzeughersteller und Aufbauten für Feuerwehrautos hergestellt.

Schon von Weitem sah man die dicken Rauchwolken, die über dem Total-Löschplatz in der Industriestraße bei den Tests standen. Wenn die Renovierungsarbeiten im Sommer 2014 beendet sein werden, wird dieses Markenzeichen wieder zu sehen sein.

Rainer Hillenbrand, Technischer Leiter des Unternehmens, hat zeitintensive Vorarbeit geleistet, um die Modernisierungsgenehmigung für den neuen Löschplatz zu erhalten. Gleich mehrere Behörden mussten eingebunden werden, um das schwierige Verfahren erfolgreich auf den Weg zu bringen. Natürlich sind die Umweltauflagen heute strenger als vor 40 Jahren, als der Löschplatz in Betrieb genommen wurde.

Es drang immer wieder Löschwasser ins Erdreich ein, so dass die Behörden für die Neugenehmigung zur Auflage machten, das belastete Erdreich abzutragen. Der gesamte Löschplatz wird nun mit einer Spezialasphaltdecke versiegelt, so dass zukünftig kein Löschwasser mehr in den Boden eindringen kann. Dieses wird dann in Auffangbehälter gepumpt, analysiert und entsprechend entsorgt. Am Löschplatz wird ein neues, modernes Pumpenhaus entstehen sowie Büros, Werkstätten und Lagerflächen, die für die Seminare benötigt werden.

Jürgen Joseph ist fest davon überzeugt, dass die Ausweitung des Seminarbereichs ein wichtiger und richtiger Schritt für das Traditionsunternehmen ist. Im letzten Jahr feierte Total übrigens das 100-jährige Bestehen. Joseph erläuterte, dass der neue Löschplatz benötigt wird, um die eigenen Außendienstmitarbeiter zu schulen. Die Produkte des Feuerschutzunternehmens müssen schließlich von den Verkäufern und Technikern beherrscht werden.

Ausgeweitet werden soll der externe Schulungsbereich. Immer mehr Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und Berufswehren haben wegen der Umweltauflagen kaum noch Möglichkeiten zu einer "Echtübung". Es gibt zwar unzählige Lehrfilme und Brandsimulatoren - aber die Übung am "richtigen Feuer" sei eben unverzichtbar, erklärte der Geschäftsführer.

Er ist daher froh, dass die Feuerwehren der Metropolregion verstärkt nach Ladenburg kommen, um sich hier weiterzubilden. Mit der Modernisierung des neuen Löschplatzes bestünden nun noch bessere Übungsmöglichkeiten. Durch die neue Arbeitsstättenrichtlinie kann das Unternehmen zusätzlich eine neue Zielgruppe ansprechen. Jeder Betrieb ist per Gesetz verpflichtet, einen Mitarbeiter auszubilden, der in Sachen Brandschutz der Ansprechpartner ist. Gerade die öffentlichen Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen aber auch Altenheime und Verwaltungsgebäude sind betroffen. Speziell für diese Brandschutzbeauftragten bietet Total Seminare an. Auf dem Übungsgelände wird gelernt, wie Handfeuerlöscher effektiv eingesetzt werden, Profis lernen neue Löschwassertechniken, und auch das Thema Entrauchung von Gebäuden kann auf dem neuen Löschplatz behandelt werden. Bekanntlich ist die häufigste Todesursache bei einem Brand nicht das Feuer selbst, sondern der giftige Rauch.

Joseph und Hillenbrand sind sich einig, dass die Firma in Zukunft noch mehr auf die Sparte Dienstleistung setzen sollte. Mit dem neuen Angebot werden übrigens auch vier neue Arbeitsplätze geschaffen. "Dies ist nicht die Welt", findet der Geschäftsleiter aber die Millioneninvestition sei ein eindeutiges Zeichen, dass sich das Unternehmen am Standort Ladenburg wohlfühlt.

Gerade beim Genehmigungsprozess für den neuen Löschplatz hätten Landratsamt und Stadtverwaltung kooperativ und zügig gehandelt, was für ein Wirtschaftsunternehmen natürlich besonders wichtig sei.