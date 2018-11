Schriesheim. (cab) "Wir würden am liebsten morgen anfangen", meinte Sebastian Sorn, Regionalleiter der ZG Raiffeisen eG, über den Baustart für den neuen Raiffeisenmarkt im Süden des Schriesheimer OEG-Areals. Sorn sagte diesen Satz Anfang Juli vergangenen Jahres. Jetzt aber scheint es wirklich bald soweit zu sein. Wie die RNZ erfuhr, ist der Spatenstich für den neuen Markt am Dienstag, 23. Juli, 11 Uhr geplant. Eine Bestätigungsbitte der RNZ per E-Mail an die Genossenschaft blieb gestern jedoch unbeantwortet. Zuletzt standen als Investitionssumme rund 1,8 Millionen Euro im Raum. Dafür baut die ZG einen Markt mit 500 Quadratmetern Verkaufsfläche, einem 330 Quadratmeter großen "Grünmarkt", 180 Quadratmetern Freifläche und einem beheizten Gewächshaus. Dazu kommen Lagerräume und etwa 40 Parkplätze. Der Neubau in in Schriesheim orientiert sich an Märkten in Gaggenau (Foto: Senger) und Heddesheim.