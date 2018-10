Von Carsten Blaue

Schriesheim. Gestern begann der Aushub für das Gesundheits- und Sozialzentrum der Investorengemeinschaft Burkhardt/Witteler auf dem OEG-Areal, und das mit einem folgenschweren Missgeschick. Gegen 14.30 Uhr, so schreibt es die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) in einer Pressemitteilung, beschädigte hier ein Bagger ein Datenkabel, das die Stellwerktechnik der Überlandlinie 5 steuert. Die Folge: Für mehrere Stunden bis gegen 17.30 Uhr ging auf der Bahnlinie an der Bergstraße zwischen Heidelberg und Weinheim nichts mehr. Die RNV musste einen Schienenersatzverkehr mit Bussen und Taxen einsetzen.

Etwas ratlos versuchten sich viele Fahrgäste am Bahnhof an den Informationen der elektronischen Fahrtenanzeige zu orientieren. Hier standen noch die Abfahrzeiten der Linie 5, darunter aber zugleich die Hinweise auf die Betriebsstörung und den Ersatzverkehr. Bis in die Abendstunden dauerte es, bis sich der Verkehr auf der Schiene normalisiert hatte, nachdem die ersten Bahnen wieder fuhren. Derweil standen RNV-Mitarbeiter und Bauleute etwas betreten auf dem Grundstück. Architekt Alfred Burkhardt bestätigte den Zwischenfall, der seiner Ansicht nach so gar nicht hätte passieren dürfen: "Auf den Plänen war nichts von Kabeln zu sehen, und es war auch die Aussage der RNV, dass auf unserem Grundstück keine Kabel mehr in der Erde liegen." Dem war nicht so.