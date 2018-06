Von Günther Grosch

Weinheim. 17 großformatige Porträtfotos. Dazu 17 kurze Texte mit 17 Schicksalen von Menschen, die zwischen 1945 und 2016 als Flüchtlinge kamen, in der Region Bergstraße eine neue Heimat suchten - und diese auch fanden. Wie der Krankenpfleger Qadersha Bahrah (37) aus Westafghanistan, seine Ehefrau Shafiqa und deren Töchter Sahar und Sadaf, die vor fünf Jahren auf abenteuerlichen und gefährlichen Wegen nach Deutschland gelangten.

Wie Idil Mohamud (23) aus Somalia. Wie Renate und Albert Klause (81), die nach Ende des Zweiten Weltkrieges aus Westpreußen flohen. Wie Amine Goytom (49) aus Eritrea. Und wie das "Wolfskind" - heute würde man ihn Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtling nennen - Reinhard Sablowski (76) und die vielen anderen vertriebenen Leidensgenossen, die gegenüber Berndt Biewend vom Evangelischen Dekanat Bergstraße in Heppenheim ihre Erfahrungen schilderten. Die Bild- und Texttafeln berichten aber auch von der Unterstützung vieler Menschen, die den 17 halfen, neue Wurzeln zu schlagen.

Seine 89 Jahre alte Mutter, so Biewend, habe ihn auf die Idee zur Konzeption der Wanderausstellung gebracht, die noch bis zum 22. Januar in der Weinheim Galerie und anschließend in der Stadtbibliothek zu sehen ist. "Als wir im Sommer 2015, als das Fernsehen fast täglich von Flüchtlingsdramen auf dem Mittelmeer und anderswo berichtete, miteinander telefonierten, waren wir jeweils spätestens nach einer Minute bei diesem Thema. Bei meiner Mutter kam alles wieder hoch, was sie selbst im Krieg und bei ihrer Vertreibung aus Schlesien erleben musste", so Biewend. Die Flüchtlinge von damals und heute verbindet viel.

"Es gibt mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede", stellte Biewend fest, als er Geflohene aus mehreren Generationen traf, interviewte und danach versuchte, deren jeweiligen Fluchterfahrungen einander gegenüberzustellen.

In Zusammenarbeit mit Gertrud Rettenmaier vom Bildungsbüro der Stadt sowie Koordinatorin des "Netzwerks Mehrgenerationenhaus Weinheim" ist daraus eine so beeindruckende wie nachdenklich stimmende Zeitleiste zu den Themen Flucht und Vertreibung entstanden. Kurz und prägnant überschrieben mit dem Titel "Fremde. Heimat allerorten". Ziel der Ausstellung sei es, Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kultur zusammenzubringen, ihr Hineinwachsen in unsere Gesellschaft zu erleichtern, damit sie sich gegenseitig bereichern und unterstützen können, sagt Rettenmaier. Die Porträts gäben Hinweise und leisteten wertvolle Hilfestellungen, wie dies gelingen kann.

"Die Ausstellung kommt zum richtigen Zeitpunkt", ist sich Elfi Rentrop vom Arbeitskreis (AK) Asyl sicher. Zeichne sich doch der Trend ab, die Willkommenskultur von 2015 mit Fragezeichen zu versehen. Die Ausstellung zeige, dass Flucht und Vertreibung keine Themen unserer Zeit sind, sondern die Geschichte Deutschlands seit langer Zeit begleiten. Rentrop: "Die nach dem Zweiten Weltkrieg Geflüchteten sind zu einer Bereicherung geworden. Sie haben beim Wiederaufbau geholfen, einen hohen Anteil am Wirtschaftswunder gehabt und unseren Horizont nicht nur kulinarisch erweitert." Auch die Flüchtlinge von heute merkten trotz ihres oftmaligen Heimwehs schnell, dass Heimat nicht nur ein Land, ein Haus oder ein Dorf ist. "Sondern etwas mit Menschen und Beziehungen zu tun hat", so die AK-Sprecherin: "Auch die aus den unterschiedlichen Kulturkreisen gekommenen Menschen wollen mit uns leben und das Leben mit uns gemeinsam gestalten." Deshalb zeige die Ausstellung Gesichter. Der Betrachter sehe keine Flut, keine Welle, keine Krise oder Katastrophe: "Wir erkennen Menschen wie du und ich. Mit Linien und Furchen, die das Leben in ihre Gesichter gegraben hat."

Nicht zuletzt soll die Ausstellung Lust darauf machen, die Originale dieser Gesichter kennenzulernen und wahrzunehmen. "Wann geht die Nacht in den Tag über?", habe ein Rabbi einst seine Schüler gefragt, so Rentrop. Und als niemand die Frage zu seiner Zufriedenheit beantworten konnte, habe er die Antwort selbst gegeben: "Wenn du in das Gesicht eines Menschen schaust und erkennst darin die Züge deiner Schwester und deines Bruders: Dann ist der neue Tag angebrochen."