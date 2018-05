Von Silke Beckmann

Ladenburg. "Herr Gülck, Sie haben hier Schätze, das ist ja traumhaft." Die Anerkennung, die aus den Worten von Bürgermeister Rainer Ziegler sprach, teilten viele Gäste, die zur Eröffnung der Ausstellung "Ladenburg geht in die Welt - Historische Ansichtskarten der Stadt" ins Stadtarchiv gekommen waren. 250 Exemplare zeigen hier nicht nur die Veränderung des städtischen Erscheinungsbildes, sondern legen auch Zeugnis ab über den Siegeszug der beliebten postalischen Grüße, der ab den 1870er-Jahren seinen Lauf nahm. Seit 1885 durften private Verleger Karten herausgeben, später entstand eine regelrechte "Postkartenmanie" - der britische "Standard" ereiferte sich 1899 gar über "reisende Teutonen", die es sich zur Angewohnheit gemacht hätten, von jeder Station eine Postkarte zu schicken, als würden sie sich auf einer Schnitzeljagd befinden.

Oftmals sei das Entstehungsdatum der Karten nur aufgrund handschriftlicher Notizen oder Stempeldaten nachzuvollziehen, erklärte Stadtarchivar Oliver Gülck. Das älteste Ausstellungs-Exemplar mit vorgedrucktem "Gruss aus Ladenburg"-Schriftzug wurde, versehen mit Neujahrswünschen, am 30. Dezember 1895 verschickt; die jüngsten Exponate stammen aus den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts.

Schenkungen, Nachlässe und Ankäufe haben die Präsentation ermöglicht, zudem Leihgaben von Hermann Dunda, Horst Müller, Dr. Peter Hilger und der Familie Sattel. Lange Zeit, so Gülck, waren die verwendeten Motive eingeschränkt, sollten sie doch etwas möglichst Auffälliges zeigen. Zudem gab es Karten anlässlich historischer Ereignisse, wie etwa des "8ten" Gauturnfestes anno 1908 oder ein Jahr später der 50-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr. Die ältesten Karten waren Lithografien, häufig wurden sie auch nachträglich koloriert. Typisch für die Zeit der Jahrhundertwende waren die "Gruss aus"-Karten mit Bildercollage.

Wie der Stadtarchivar erklärte, waren die Ladenburger Hersteller von Beruf zumeist Buchbinder, wie Georg Guckenmus und Friedrich Krauß. Auch Bruno Urban, dessen Fotoatelier Archivdokumenten zufolge jedoch im Jahr 1911 abgerissen wurde, zählte in der Römerstadt zu den Herstellern der ersten Stunde. Josef Schäfer war der Erste, der seine Karte mit Jahreszahlen versah, die früheste datiert auf das Jahr 1903. Der erste große Umbruch erfolgte 1905, als die Rückseiten ihr Gesicht veränderten und fortan Platz nicht nur für die Adresse, sondern auch für Text ließen. Später wurden zunehmend Lichtdrucke hergestellt, die Zahl der Verleger wuchs weiterhin an. Luftbildaufnahmen entstanden, wenngleich in geringer Zahl, verglichen mit Nachkriegsaufnahmen; Cornel Serr legte einen Motiv-Schwerpunkt auf archäologische Themen und Wappenkunde.

Zu den thematischen Motiven der Ausstellung gehören Ansichten von Gaststätten zu Werbezwecken - die älteste zeigt hier die "Historische Apfelweinstube" in der Mühlgasse 9. Künstler wie Carl Ludwig Fortner nahmen sich der Ladenburger Sagenwelt an.

Zum Abschluss seiner Einführung lud Oliver Gülck dazu ein, die "Gebäude im Verlauf von Jahrhunderten zu vergleichen und mit der Gegenwart zu konfrontieren". Dazu bleibt noch Gelegenheit bis einschließlich 12. März. Die Ausstellung kann jeweils dienstags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie sonntags von 11 bis 15 Uhr kostenfrei besichtigt werden.