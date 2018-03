Hirschberg-Leutershausen. (keke) Nein, von Kunst verstehe er nur wenig, entschuldigte sich Bürgermeister-Stellvertreter Fritz Bletzer vor den gut 80 Kunstfreunden, die am Freitag in der Rathausgalerie von seiner Einführung in die Ausstellung der Hobbymaler Erich Huber und Dagmar de los Ríos "Hintergründiges" erwarteten. Seine Kategorisierung von Kunst erschöpfe sich hauptsächlich in das Urteil "schön" und "gefällt mir" oder "gefällt mir nicht".

Der verhinderte Bürgermeister Manuel Just ("Wenn der Chef nicht kann, kommt der Knecht") verfüge da schon über erheblich mehr "farbtechnische" Erfahrung und Wissen, verwies Bletzer in seiner launigen Begrüßung auf die Vorlieben des Gemeindechefs für die Anwendung von Schwarz und Weiß. Wenn Just vor dem Gemeinderat über die Einnahmen- und Ausgabensituation der Kommune spreche, so Bletzer, male dieser meist ein "schwarzes Bild". "Wenn er aber um die Zustimmung für ein von ihm gewolltes Projekt bittet, erstrahlt alles in einem glänzenden Weiß". Huber als Leiter eines Mal-Workshops an der "Akademie für Ältere" in Heidelberg und de los Ríos übernahmen die "Pinselführung" in ihre "Bilder-Welten zum Genießen" und "kunterbunte Mischung verschiedener Mal- und Stilarten zum Bestaunen" selbst.

Überwiegend in Aquarell gefertigte Impressionen aus ihrer kolumbianischen Heimat mit Blicken auf die im 16. Jahrhundert entstandene spanische Befestigungsanlage von Cartagena, den "Patio Campesino" und den schneebedeckten Vulkan "Huila" wechseln bei de los Ríos mit filigranen und präzisen Darstellungen der "Villa Rustica im Winter", des Zwiebelturms, einem malerischen Gang über die "Alte Brücke" in Heidelberg sowie Landschaftsansichten ab.

Als Diplomingenieur Maschinenbau und Berufsschullehrer im Reha-Zentrum Neckargemünd seit 2003 in Rente, habe er sich in der Akademie für Ältere zu-nächst für Sprachkurse interessiert, gewährte Huber Einblicke in seine Vita. "Bis dort unter der Leitung von Elisa Strohmeier ein Acryl-Malkurs eingerichtet wurde". Das wäre auch etwas "mal ganz anderes" für ihn, habe er gedacht - und sich für den Kurs angemeldet. Von da an loderte seine Liebe zur Malerei. Als weitere Technik folgte die Aquarellmalerei. Dort pastoser Farbauftrag, hier "alles wässrig, alles fließend, alles flüchtig". Vor allem aber: "Das eigentlich Beabsichtigte gelingt nicht immer." Nach dem Ausscheiden der Kursleiterin Christiane Roether übernahm Huber die Führung des gut ein Dutzend Hobbymaler zählenden Aquarell-Workshops. Dass Huber die kreative Verwendung von Farben, Gefühlen und Stimmungen mittlerweile meisterhaft beherrscht, zeigt die Motiv-Vielfalt seiner Arbeiten. Ob Pinguine, Seehunde, der "Flug der Kraniche" oder ihre Hälse akrobatisch miteinander verwindende Flamingos, Windmühlen oder stimmungsvoll eingefangene Landschaften: Erich Huber beherrscht sein Metier.

Wenn man sich über einen längeren Zeitraum mit sehr feinen Inhalten beschäftigt, ist der Wechsel hin zu einem großflächigen und abstrakten Malen fast die logische Konsequenz. Auch Huber hat in einigen der ausgestellten Werke wie "Sanddüne in Namibia" oder "Abstraktionen 1-3" diese Konsequenz gezogen. Dass seine Arbeiten ankommen, bewiesen schon nach kurzer Zeit etliche rote (Verkaufs-)Klebepunkte.

Was am Ende sogar Fritz Bletzer ("Schöne Bilder, die Ausstellung gefällt mir") zu einer noch mutigeren Aussage herausforderte. Wenn er künftig "noch so ein paar tolle Ausstellungen eröffnen" dürfe, dann fange er auch selbst noch zu malen an und werde Bürgermeister Just damit Konkurrenz machen.

Info: Ausstellung in der Rathausgalerie Hirschberg noch bis 3. September; geöffnet Montag, Mittwoch, Freitag 8-12 Uhr, Dienstag 8-15 Uhr, Donnerstag 8-12 Uhr und 14-18 Uhr.