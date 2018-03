Initiiert hatte das Projekt der Runde Tisch Kultur. Als die Gemeinde mit ins Boot kam, ging alles ganz schnell. Am Freitag wurde der Ortsrundgang an der Markthalle eingeweiht. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. "Das Wesen der Geschichte ist ihre Wandlung", zitierte Hirschbergs Bürgermeister Manuel Just zur Begrüßung der rund 80 zur Einweihung des Ortsrundgangs Leutershausen erschienenen Gäste eine Erkenntnis des im 19. Jahrhundert lebenden Schweizer Kunst- und Kulturhistorikers Jacob Burckhardt. Tatsächlich zeigt der Ortsrundgang mit seinen 24 Stationen die Wandlung Leutershausens von einer ländlichen Struktur hin zu einer Gemeinde mitten in der Metropolregion Rhein-Neckar in den vergangenen Jahrhunderten.

Da hätte es keinen besseren Ausgangspunkt geben können als die Markthalle im Zentrum Leutershausens. Dieses 1913 errichtete Gebäude dient längst nicht mehr dazu, dass Bauern ihr Obst anliefern und an Händler verkaufen. Auch Tabak wird hier, wie einst, nicht mehr gewogen. Stattdessen finden unter dem Dach der Markthalle zum Beispiel Veranstaltungen statt. Das Olympia-Kino zeigt Filme "Open-Air" in den Sommermonaten, oder Gäste der Oldtimershow werden an den unter dem Dach aufgestellten Tischen und Bänken mit Speisen und Getränken versorgt, während die Schätze der Automobilgeschichte an ihnen vorbeifahren.

Auch den Schelle-Schorsch, der bis in die 1960er Jahre hinein die Gemeindenachrichten verkündete und um Aufmerksamkeit zu erlangen eine Glocke schwang, gibt es längst nicht mehr. An ihn erinnert aber der kleine Brunnen mit der Statue des Ausrufers an der Markthalle. "Unsere Aufgabe ist es, der Geschichte Platz zu geben, ohne dem gesunden Wandel entgegen zu stehen", stellte daher unter dem Markthallendach Just passend und in Ergänzung des Satzes von Jacob Burckhardt fest.

Hintergrund Die Stationen des Rundgangs 1 Start des historischen Ortsrundgangs mit Markthalle, Schelle-Schorsch, Milchhäusel, Feuerwehrhaus, Farren-stall, Raiffeisenstraße 2 Maulbeerbaum - Relikt der Seiden- raupenzucht, Hölderlinstraße 3 Ehemalige Synagoge, Hauptstraße 4 Steinscheune, [+] Lesen Sie mehr Die Stationen des Rundgangs 1 Start des historischen Ortsrundgangs mit Markthalle, Schelle-Schorsch, Milchhäusel, Feuerwehrhaus, Farren-stall, Raiffeisenstraße 2 Maulbeerbaum - Relikt der Seiden- raupenzucht, Hölderlinstraße 3 Ehemalige Synagoge, Hauptstraße 4 Steinscheune, Mittelgasse 5 Tabakhof Bletzer, Mittelgasse 6 Gasthaus zur Goldenen Krone, Mittelgasse/Kreuzgasse 7 Ehemalige Schule der jüdischen Gemeinde, Mittelgasse/Kreuzgasse 8 Schulen in Leutershausen, Obergasse 9 Gemischtwarenhandlung Gunst, Obergasse 10 Katholisches Pfarrhaus - Frankensteiner Hof, Vordergasse 11 Ehemaliges Katholisches Schwesternhaus, Am Lindenbrunnen 12 Altes Rathaus, Am Lindenbrunnen 13 Evangelische Kirche, Am Lindenbrunnen 14 Lindenbrunnen - Keimzelle des Ortes, Am Lindenbrunnen/Dohlweg 15 Katholische Pfarr- und Wallfahrtskirche, Dohlweg 16 Große Bauern-"Kleine Leute", Vordergasse 17 Schloss der Grafen von Wiser, Schlossgasse 18 Anwesen Jäck, Vordergasse 19 Ehemalige Brauerei Schröder, Vordergasse 20 Eines der ältesten Anwesen im Ortsrundgang, Vordergasse 21 Hauptstraße 1 22 Ehemalige Schmiede Elfner, Großsachsener Straße 23 Großsachsener Tor, Großsachsener Straße 24 Gasthaus Goldener Hirsch, Hauptstraße 2

Und Leutershausen kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, wurde der Ort doch erstmals vor 1140 Jahren erwähnt, und vor 875 Jahren tauchte mit Konrad von Hirschberg erstmals das der heutigen Gemeinde namensgebende Adelsgeschlecht auf. All dies galt es zu feiern und gleichzeitig den Ortsrundgang einzuweihen. Dabei dankte Just "allen Menschen und Organisationen, die Leutershausen im Laufe der Jahrhunderte zu dem gemacht haben, was es heute ist: Ein lebens- und liebenswerter Ort mit Geschichte und Tradition".

"Es ist vollbracht", konnte anschließend für den Ortsrundgang Wiebke Dau-Schmidt verkünden. Sie erinnerte an die Anfänge des "Runden Tischs Kultur" im Jahr 2006, der diesen Ortsrundgang initiiert hat. Als im Jahr 2014 Bürgermeister und Gemeinderat ihre Unterstützung zu dem Projekt zusagten, ging es rasch voran. Viele Gespräche wurden mit Bürgern geführt, die sich an Begebenheiten, Menschen und Lokalitäten in Leutershausen erinnerten. In einem letzten Schritt galt es in Zusammenarbeit mit der Designerin Astrid Hofmann die Tafeln für den Ortsrundgang zu gestalteten.

"Der zweite Teil des Ortsrundgangs für Großsachsen ist schon fast fertig", blickte Wiebke Dau-Schmidt etwas in die Zukunft. Dazu gehört natürlich auch eine Ortschronik, die derzeit Rainer Gutjahr verfasst und die, laut Just, wohl im Jahr 2019 erscheinen wird.

Keine Leiter in Leutershausen

Was hat der Ortsname Leutershausen mit "Leiter" oder "Geläut" zu tun? Nichts, das machte Chronist Rainer Gutjahr in seinem Vortrag "1140 Jahre Husen, 1120 Jahre Liuthereshausen und 875 Jahre Edle von Hirschberg" zur Einweihung des historischen Ortsrundgangs deutlich.

Es war Johann Heinrich Andreae, Rektor des reformierten Gymnasiums zu Heidelberg, der 1772 vermutete, dass der Ortsname Leutershausen darauf hinweist, dass man hier "zahlreiche Stufen" hinaufsteigen müsse, um an höher gelegene Teile des "Gaues" zu kommen. Dabei setzte er "Stufen" mit "Leiter" gleich. Außerdem bringt eine Sage den Ortsnamen mit einem ganz vortrefflichen Geläute in Verbindung, das aus sieben Glocken bestanden haben soll. Während einem der vielen Kriege sollen diese aber vergraben und später nicht mehr aufgefunden worden sein.

Zur Einweihung des Ortsrundgangs ging Gutjahr vor allem auf die Entstehung des Ortes ein, die beim Rundgang nur kurz gestreift wird. Spätestens seit der Lorscher Kodex im Jahr 1770 den Forschern zur Verfügung stand, sei klar gewesen, dass der Name Leutershausen in Verbindung mit einem Grafen Liuther zu bringen ist. Erwähnt wird er aufgrund einer Schenkung an das Kloster Lorsch im Jahr 877. Von Leutershausen ist da aber noch nicht die Rede, der Ort heißt damals einfach "Husen".

Zu Leutershausen wird er 20 Jahre später wiederum in einer Schenkungsurkunde, in der "Liuthereshusen" auftaucht. "Mit dieser Namensgebung wird die Unterscheidung von einer ganzen Reihe von Hausen-Orten in der näheren Umgebung möglich", sagte Gutjahr und erinnerte an Sandhausen oder Neckarhausen. Im Jahr 1142 werden erstmals die Namensgeber des heutigen Hirschberg, beziehungsweise der Hirschburg erwähnt.

In diesem Jahr schenkte der Wormser Bischof Burkhard II Grund und Boden im Steinachtal zu Errichtung des Zisterzienserklosters Schönau. Als Zeuge wird unter den "Edelfreien" Konrad von Hirschberg erwähnt. Die Edelfreien von Hirschberg dürften, laut Gutjahr, in Leutershausen und den Sachsendörfern als "Untervögte" gewirkt und über Leutershausen einen befestigten Sitz errichtet haben. "Konrad von Hirschberg, als erster Namensgeber seiner Familie, ist bis 1165 urkundlich fassbar", so Gutjahr.

Auf dem Schanzenköpfle oberhalb von Leutershausen liegen Reste einer Burganlage. Baugeschichtliche Befunde sowie einige Keramikfunde lassen darauf schließen, dass sie zu Beginn des 12. Jahrhunderts errichtet wurde. "Die etwa gleichzeitig urkundlich fassbaren Edelfreien von Hirschberg haben wir als die Herren dieser Burg anzusprechen", erklärte Gutjahr. Deshalb trug diese heute namenlose Burg damals vermutlich den Namen Hirschburg.

Die heute als Hirschburg bezeichnete Anlage Hirschburg wurde nur wenige Jahrzehnte später, etwa 100 Meter unterhalb von Heinrich von Strahlenberg errichtet und dürfte dagegen die Ur-Strahlenburg darstellen.