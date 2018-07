Die Ladenburger Altstadt ist oft zugeparkt. Das liegt weniger an den dortigen Geschäften, sondern an den vielen Menschen, die hier wohnen. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Diplom-Geograf Johannes Zech hat dem Technischen Ausschuss erste Arbeitsergebnisse zum neuen Ladenburger Parkraumkonzept vorgestellt. Zuvor hatte Bürgermeister Rainer Ziegler betont, dass die Entwurffassung die Grundlage für Diskussionen bilden solle, die nun in den Fraktionen beginnen werden. Weitere Beratungen sollen zudem in nicht-öffentlichen und öffentlichen Gemeinderatssitzungen erfolgen. Aber auch die Bürge werden vor der entscheidenden Abstimmung zu Wort kommen: So kündigte Ziegler bereits eine Bürgerversammlung an.

Die Basis der Entwurffassung ist nach Auswertung einer Befragung erstellt worden. Man hatte 1000 Fragebögen an Altstadtbewohner verschickt, 155 davon kamen ausgefüllt zurück. Laut Zech ist das gar "nicht schlecht", auch wenn man nicht von einem repräsentativen Umfrageergebnis sprechen könne. Wohin die Altstadtbewohner in ihren Meinungen tendieren, werde aber auch so deutlich.

Pro Haushalt gibt es in der Altstadt ein Aufkommen von 1,63 KFZ-Fahrzeugen. Es fehlt im Schnitt pro Haushalt ein Stellplatz, wobei 41 Prozent der Befragten einen Dauerparkplatz benötigen. Derzeit gibt es in der Altstadt rund 400 Stellplätze, 60 Prozent der Befragten gaben an, dass es schwer sei, hier einen Parkplatz zu finden. 200 Meter ist für viele noch eine akzeptable Entfernung zwischen Stellplatz und Wohnung.

Allerdings sind nur 35 Prozent der Anwohner bereit, für einen Parkplatz Miete zu zahlen. Der Mietbetrag sollte den Betrag von 35 Euro nicht übersteigen. Auch das Thema Verkehrsberuhigung wurde angesprochen: 21 Prozent der Altstadtbewohner wünschen sich eine zusätzliche Verkehrsberuhigung. Fakt ist auch, dass der Parkplatzmangel zu wirtschaftlichen Nachteilen für Gewerbetreibende führt. 70 bis 80 Prozent der Parkplätze seien eigentlich immer belegt, so Zech. Hiefür seien aber nicht die Geschäfte, sondern die Wohnsituation in Altstadt verantwortlich.

Laut seinen Auswertungen gibt es besonders hohe Defizite in der Wormser Straße, in der Neuen Anlage, in der Färbergasse, in der Metzgergasse, in der Rheingaustraße und in der Mühlgasse. Eher entspannt sei die Parkplatzsituation in der Lustgartenstraße, in der Realschulstraße, in der Sickingenstraße und auch in der Tiefgarage des Rathauses.

Nur mit neuem Parkraum seien die Probleme zu lösen, meinte Zech. Er stellte daher einen Maßnahmenkatalog vor, den die Entscheidungsträger nun durcharbeiten sollen. "Wir müssen die vorgeschlagenen Standorte zu gewichten", erläuterte Ziegler. Zech gab den Entscheidungsträgern mit auf den Weg, die Kostenfrage zu bedenken. Dr. Peter Hilger (FWV) empfahl in der Wallstadter Straße, parallel zur Stadtmauer, doch besser ein unterirdisches Parkhaus zu planen.

Eine solche Maßnahme sei allerdings neun mal teuerer als das Ausweisen ebenerdiger Stellplätze, antwortete Zech, was bei manchen Ratsmitgliedern Erstaunen hervorrief. Das größte Potenzial für neuen Parkraum bietet der Grünbereich vor der Stadtmauer an der Wallstadter Straße. Bis zu 120 neue Stellplätze können hier entstehen, wobei der Rat entscheiden muss, ob diese Lösung optisch vertretbar ist. Der Parkplatz an den Kirchen habe ebenfalls Potenzial für mehr Parkraum. Werde hier ein zweigeschossiges Parkdeck gebaut, wären 40 neue Parkplätze da. Weil dieser Parkplatz in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes ist, wäre den Geschäftsinhabern sicherlich geholfen.

In der Diskussion ist auch der Bau eines Parkhauses in der Zwingertgasse. Hier könnten 20 Stellplätze pro Etage entstehen. Ein Parkhaus am Carl-Benz-Gymnasium hätte Potenzial für 50 Stellplätze und ein Parkhaus am Graben könnte rund 65 Autos aufnehmen.

Auch Anwohnerparkscheine sind inzwischen ein Thema. Eine Parkraumbewirtschaftung mit dem Verkauf von Parkscheinen empfahl Zech indessen nicht, dies führe zu einer "Verschiebung" des Verkehrs.