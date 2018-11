Von Alexander Albrecht

Weinheim. Da sitzen sie also wieder beisammen: Landrat Stefan Dallinger und der Weinheimer Oberbürgermeister Heiner Bernhard. Knapp zwei Wochen zuvor haben sie die Pläne einer Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 200 Flüchtlinge vorgestellt. Damals hofften sie auf das Wohlwollen der Weinheimer. Stattdessen ernten sie Proteste der Anwohner. Sie stellen am Montagabend die Mehrheit unter den Besuchern in der Aula der Hans-Freudenberg-Schule, bei der ersten Infoveranstaltung zu dem Asylbewerberheim, das bis Herbst 2015 in der Heppenheimer Straße gebaut werden soll.

Die gute Nachricht: Die Diskussion ist weitgehend differenziert und sachlich, kommt sogar einen Schritt weiter und weitgehend ohne Ressentiments gegenüber den Flüchtlingen aus. Doch nach der zweieinhalbstündigen Veranstaltung ist auch klar: Kreis- und Stadtverwaltung auf der einen, Anwohner auf der anderen Seite haben nicht wirklich zueinandergefunden. Dabei gibt sich gerade Bernhard zu Beginn alle Mühe, die Menschen im Saal zu überzeugen.

Gemeinsam mit dem Landratsamt habe man verschiedene Standorte geprüft. "Da größere, geeignete Gebäude nicht zur Verfügung stehen, wurde der Fokus schnell auf eine Neubaulösung gelenkt", sagt Bernhard. "Wir waren uns bewusst, dass Anwohner und Gewerbetreibende diesem Projekt nicht nur positiv gegenüber stehen werden." Und er habe Verständnis für die aufkommenden Fragen und "sicher auch Ängste" der Menschen in der Siedlung.

"Deshalb binden wir Sie bereits jetzt in die Überlegungen ein", sagt Bernhard. In der Aula bricht höhnisches Gelächter aus und es gibt Unkenrufe. Einige Anwesende fühlen sich vor vollendete Tatsachen gestellt. Bernhard kündigt einen runden Tisch mit allen Beteiligten an, der im ersten Quartal 2014 starten soll. Darüber hinaus würden die Anwohner im offiziellen Verfahren zweimal die Gelegenheit erhalten, ihre Anregungen und Bedenken einzubringen.

Dallinger hält indes die geplante Größe der Unterkunft "für vertretbar", auch aus Kostengründen. Denn in den vier Gebäudekomplexen stünden jedem Asylbewerber statt bisher 4,5 die vom Gesetzgeber geforderten sieben Quadratmeter zu. Der Kreis stelle drei hauptamtliche Mitarbeiter für Hausmeistertätigkeiten, Verwaltung und Sozialbetreuung zur Verfügung, zudem gäbe es Räume für ehrenamtliches Engagement.

Beruhigen kann der Landrat die Anwohner damit aber nicht. Eine Frau ist mit der Aufnahme der Asylbewerber zwar einverstanden, fordert aber, diese dezentral in der Stadt zu verteilen. Zwischen 40 bis 50 pro Unterkunft, lautet ihr Vorschlag. "200 Menschen an einem Ort, das widerspricht sämtlichen Empfehlungen des Flüchtlingsrats und der Sozialverbände", ergänzt ein Anwohner. In der Siedlung leben gerade einmal 150 Bürger, "womit wir mit der Integration dieser Menschen völlig überfordert sind".

Emotional äußern sich zwei Frauen. Eine Anwohnerin bietet ihre Unterstützung an, warnt aber vor einer "Gettoisierung" in der Heppenheimer Straße und wehrt sich unter Tränen dagegen, wegen ihrer Haltung in die rechte Ecke gestellt zu werden. Eine andere Frau aus der Siedlung versetzt sich in die Lage der Flüchtlinge und berichtet, wie sie in den 60er-Jahren dank des sozialen Wohnungsbaus in die Siedlung kam und als "asozial" abgestempelt wurde. "Wo bleibt ihr christliches Menschenbild?", fragt sie hartnäckige Kritiker.

Ein Anwohner befürchtet, dass sein für 300.000 Euro erworbenes Anwesen einen Wertverlust von mindestens zehn Prozent erleide, "wenn die Stadt ihren Plan eiskalt durchzieht". Wer ihm das bezahle, will er wissen. Bernhard kann dem Mann nicht helfen: "Wir können einen eventuellen Wertverfall nicht ersetzen."

Ein Altgemeinderat behauptet, die in den 80er-Jahren in Weinheim untergebrachten Asylbewerber hätten "fast jeden Straftatparagrafen" erfüllt. Dallinger sagt, diese Erfahrungen deckten sich nicht mit der aktuellen Lage. Selbst im Umfeld der größten Unterkunft des Kreises in Sinsheim mit über 400 Flüchtlingen sei die Kriminalität nicht signifikant angestiegen.

Der Landrat betont noch einmal, dass eine dezentrale Unterbringung im Kreis und in Weinheim nicht möglich sei. "Es gibt hier keine große Auswahl an Grundstücken, die alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllen", sekundiert ihm Bernhard. "Natürlich", betont der Oberbürgermeister, bleibe die Integration der Flüchtlinge nicht nur an den Anwohnern hängen, sondern sei eine Aufgabe der Stadtgesellschaft.

Als die Kritik nicht abebben will, macht Bernhard einen weiteren Vorschlag: "Lassen Sie uns zu anderen Unterkünften im Rhein-Neckar-Kreis fahren und mit den Menschen vor Ort sprechen". Die Reaktion im Saal ist verhalten. Viele sind immer noch sauer, was zeigt: Um die Anwohner zu überzeugen, reicht ein Infoabend nicht.