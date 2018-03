Am ehemaligen, 1973 erbauten, Feuerwehrhaus muss noch einiges getan werden. Foto: Kreutzer

Am ehemaligen, 1973 erbauten, Feuerwehrhaus muss noch einiges getan werden. Foto: Kreutzer

Von Annette Schröder

Hirschberg-Großsachsen. In ein paar Wochen soll es losgehen: Dann fällt der Startschuss für das neue Ärztehaus im ehemaligen Feuerwehrhaus Großsachsen. Gestern stellten die Projektentwickler Manfred Gebert und Ewald Mack aus Heilbronn gemeinsam mit Bürgermeister Manuel Just den Zeitplan vor.

"Der Kaufvertrag ist unterzeichnet, das Gebäude befindet sich nun im Eigentum von Gebert und Mack", gab Just bekannt. Und die wollen bald loslegen. Ursprünglich war geplant, dass die Arbeiten schon Mitte/Ende 2013 beginnen, doch galt es noch einige steuerrechtliche Fragen zu klären, da das einstige Feuerwehrhaus im Sanierungsgebiet liegt. "Mit den ersten Arbeiten wollen wir nun im Februar oder März loslegen, je nach dem wie die Handwerker verfügbar sind", erläuterte Mack. Die Handwerker würden fast alle aus der Region kommen.

Hintergrund
> September 2011: erste Gespräche zwischen den Projektentwicklern und den Ärzten
> Mai/Juni 2013: Bauantrag eingereicht
> Juni 2013: Bebauungsplan wird rechtskräftig
> November 2013: Baugenehmigung erteilt
> Voraussichtlich Februar/März 2014: erste Arbeiten fürs Ärztehaus
> Voraussichtlich Frühjahr/Sommer 2015: Fertigstellung. ans

Zunächst wird die Technik im Gebäude, dessen "Außenhaut" erhalten bleiben soll, ausgebaut. Es folgen Entkernungs- und Rohbauarbeiten für die beiden Anbauten an der Nord- und Südseite. An der Ostseite wird es dann wie bisher auch das Treppenhaus geben, zudem wird ein Fahrstuhl eingebaut. Das Dachgeschoss reißen die Projektentwickler ab und gestalten es neu, aus dem bisherigen Walm- wird ein Flachdach. Das Gebäude bleibt in seiner Höhe nahezu gleich - mit knapp 15 Metern.

Auf 1515 Quadratmetern Nutzfläche werden sich die Ärzte ausbreiten, die bislang noch in der Hohensachsener Straße 2 ihre Praxen haben, eine Apotheke und voraussichtlich ein Orthopäde. Die Aufteilung erläuterte Mack: Im Erdgeschoss sollen sich der Orthopäde und die Apotheke ansiedeln. Letztere wird übrigens eine Zweitniederlassung der "Löwen-Apotheke" aus Leutershausen. Im ersten Obergeschoss befindet sich dann künftig die Allgemeinmediziner- und Diabetologie-Praxis von Dr. Tilman Steinhausen, im zweiten diejenige des Internisten Dr. Eckhard Willersinn, und im dritten Obergeschoss wird die Kinderarztpraxis von Dr. Ute Cerny-Willersinn sowie von Gerlinde Nunninger beheimatet sein.

Die Ärzte treten als Mieter auf, Gebert und Mack werden aber nicht Eigentümer bleiben: Jeder Interessierte habe die Möglichkeit, sich als "Kapitalanleger"am Projekt zu beteiligen und "Teileigentum", sprich einzelne Praxen, zu erwerben, erklärte Mack. Apropos Kosten: Über den genauen Kaufpreis schwieg sich Bürgermeister Just aus, aber er sei "fair" gewesen und liege "deutlich jenseits der halben Million". Die Investitionssumme nannten die Projektentwickler allerdings: rund 4,5 Millionen Euro.

Aus Sicht von Just ist das Ärztehaus ein "tolles Projekt". Allerdings gilt es in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges abzustimmen: unter anderem die Baustellenkoordination, denn die Alte Turnhalle in unmittelbarer Nähe wird ab Mitte 2014 saniert. "Aber ich glaube nicht, dass wir uns da ins Gehege kommen", meinte Just. Zudem soll dafür gesorgt werden, dass die "Gassekerwe" im August möglichst nicht von den Arbeiten tangiert ist.

Die Parkplätze auf dem Markplatz sollen in Kurzzeitparkplätze umgewandelt werden, um dem Parkdruck zu begegnen. "Die muss man dann natürlich verstärkt kontrollieren", kündigte Just an. Er sprach sich gegen eine Gebühr aus, letztlich müsse aber der Gemeinderat darüber entscheiden. Auf dem Ärztehaus-Gelände selbst entstehen 24 Parklätze, rund ums Gebäude verteilt.

Die Projektentwickler rechnen mit einer Bauzeit von zwölf bis 15 Monaten, sodass das Ärztehaus wohl im Frühjahr oder Sommer 2015 eingeweiht wird.

Offen sind die Heilbronner auch für weitere Projekte in Hirschberg: Wie bereits berichtet, überlegen sie, das Gebäude, in dem sich bis Ende September 2013 die Gaststätte "Zähringer Hof" befand, zu erwerben. "Wir arbeiten mit Interesse daran", bestätigte Gebert. Noch befindet sich das Gebäude im Eigentum der Süddeutsche Rohtabak GmbH & Co. KG. Allerdings müssen noch viele Komponenten geklärt werden: unter anderem der Kaufpreis und die städtebaulichen Voraussetzungen.

Gebert und Mack könnten sich vorstellen aus dem Gebäude an der Landstraße ein weiteres Ärztehaus zu machen. Das würde aber dann nicht in Konkurrenz zu dem aktuell geplanten stehen, sondern eine Ergänzung sein, betonten die beiden. Das Interesse von Ärzten aus der Region sei jedenfalls groß: "Gehen wir von 1000 Quadratmetern aus, wären allein mit den Nachfragen schon 600 belegt", sagte Mack.